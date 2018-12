Basket C Gold dopo 2° turno di ritorno girone Ovest.

Basket C Gold Virtus e Erba in campo già il 29 dicembre

Poche vacanze per il campionato di Basket C Gold. Dopo il turno prenatalizio che ha sorriso a Gorla Cantù, al quinto successo di fila e alla Virtus Cermenate, meno a Le Bocce Erba sconfitta in casa dal Nerviano, si torna in campo per il 3° turno di ritorno. Di fatto si è già giocato un anticipo Nervianese-Opera 84-65. Sabato 29 toccherà a Virtus Cermenate e Le Bocce Erba che chiuderanno l’anno rispettivamente sul campo di Busto Arsizio e in casa con la capolista Robur Saronno. Il Gorla Cantù invece, tornato in zona playoff, tornerà ora in campo il 3 gennaio per ospitare il Gallarate.

Risultati del 2° turno di ritorno girone Ovest

Gorla Cantù – Valceresio Arcisate 83 – 62 (24-7, 39-27, 60-37)

Team ABC Gorla Cantù: Carpani 2, Cucchiaro 16, Di Giulioomaria C. 13, Pedalà 2, Gatti 5, Procida 16, Arienti 4, Ronchetti 5, Molteni 5, Novati 7, Caglio 2, Pifferi 6. All. Visciglia

Valceresio Arcisate : Lepri 15, Clerici 8, Bellotti L. 11, Florio 6, Fiamberti 3, Bellotti P. 4, Giglio 0, Gardelli 0, Bergamaschi 8, Tonella 7, Tavasci ne, Bolzonella 0. All. Bianchi

Gallarate – Virtus Cermenate 60 – 70 (15-15, 31-35, 52-52)

Gallarate Croci 4, Calzavara 10, Moraghi 11, Quiroz 5, Bellotti 9, Fogato 2, Picotti, Fedrigo 13, Camurati ne, Mosele ne, Ciardiello 6. All. Sassi

Virtus Cermenate : Brambilla 9, Pellizzoni 12, Guidi 19, Scuratti 8, Broggi 2, Bianchi 6, Banfi 2, Moscatelli ne, Squarcina 12, Romano ne, Meroni ne. All. Mazzali

Le Bocce Erba – Nervianese 83 – 86 (22-20, 38-41, 61-65)

Erba : Ceppi 16, Rigamonti 13, Valsecchi 2, Malberti 18, Colombo 13, Esposito ne, Sironi 0, Bianchelli 6, Corti ne, Meroni 4, Albenga 11, Spreafico 0. All. Bonassi

Nervianese: Panaccione 6, Nuclich 11, Nebuloni 4, Colnago 15, Priuli 22, Lo Biondo 12, Viganò 0, Bandera 13, Frontini 3, Zennaro 0, Driol ne. All. Garetto

Basket Team Mortara – Milano 3 Basket Basiglio 69-77

Robur Saronno – Opera Basket Club 88 – 69

Gazzada Schianno – Hydrotherm Busto Arsizio 67 – 63

Ha riposato Cistellum Cislago

La nuova classifica del girone Ovest

Robur Saronno 24; Gazzada Schianno 22; Nervianese* 20: Virtus Cermenate 18; Milanotre Basiglio 16; Gorla Cantù, Gallarate, Arcisate 14; Busto Arsizio, Basket Mortara 12; Cislago 8; Le Bocce Erba, Opera* 4. (* 1 gara in più).

Programma del 3° turno ritorno girone Ovest

Già giocata Nervianese-Opera 84-65; il 28/12 Busto-Cermenate (ore 18), Erba-Saronno (ore 21); il 3 gennaio Mortara-Gazzada Schianno, Arcisate-Cislago, Gorla Cantù-Gallarate (ore 21).