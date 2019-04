Basket C Gold dopo il 2° turno di ritorno poule salvezza.

Basket C Gold prezioso successo per Cantù, impresa sfiorata per Erba

Il 2° turno di ritorno della Poule Salvezza del campionato di C Gold è stata agrodolce per le due squadre brianzole. Sorride il Gorla che ha vinto contro Sustinente mentre piange ancora Erba battuta in volata dal Lissone dopo una grande gara. Sabato il Gorla renderà visita alla capolista Cernusco che all’andata sbancò la Parini in volata per 64-68 mentre domenica sfida cruciale per Erba sul campo della rivale Bergamo per agganciarla. All’andata Le Bocce perse in casa male per 46-63.

Risultati 2° ritorno poule salvezza

Le Bocce Erba – Pallacanestro Lissone 64 – 67 ( 21-20, 37-36, 52-55)

Erba : Ceppi 19, Rigamonti 14, Valsecchi, Albenga 6, Colombo 16, Esposito ne, Sironi 5, Banchelli, Corti, Meroni 3, Stillo, Spreafico 1. All. Bonassi

Pallacanestro Lissone : Gatti 14, Tedeschi 4, Giardini 5, Aliprandi 7, Collini 11, Riva, Morandi 2, Ventura 2, Danelutti 7, Meregalli ne, Meroni 15. All. Grassi

Gorla Cantù – Sesa BK Sustinente 95 – 81 (30-32, 51-48, 79-59)

Gorla Cantù : Procida 17, Cucchiaro 26, Di Giuliomaria C. 23, Pedalà 4, Carpani 10, Molteni 0, Novati 13, Zivìiani 2, Gatti 0, Di Giuliomaria J. ne, Ronchetti, Pifferi ne. All. Visciglia

Sesa BK Sustinente : Tomic 12, Bordato 9, Cerniz 8, Albertini 14, Doddi 6, Ghidoli, Ferrari 2, Nizzola ne, Vucinovic 13, Buzzi 8, Ferrari ne, Guerra 9. All. Boskovic

Basket Team Mortara – Bluorobica Bergamo 85 – 68

Opera Basket Club – Libertas Cernusco 60 – 57

Cistellum Cislago – Pallacanestro Milano 64 – 72

Riposa: Sansebasket Cremona

Classifica poule salvezza

Libertas Cernusco 26; Mortara, Lissone, Pall. Milano 24; Opera 16; Sustinente, Cislago 14; Sansebasket, Gorla Cantù 12; Bluorobica Bergamo 8; Le Bocce Erba 6.

Prossimo turno 3° ritorno poule salvezza

Sabato 4 maggio: Lissone-Cislago, Libertas Cernusco-Gorla (ore 18.30), Sansebasket-Opera, Pall.Milano-Mortara; domenica 5 (ore 18) Blu Orobica Bergamo-Le Bocce Erba.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU