Basket C Gold si è chiuso il 3° turno di ritorno.

Basket C Gold il team canturino ha battuto in casa anche il Gallarate

Il Gorla Cantù apre il 2019 con il botto vincendo anche il 3° turno di ritorno del campionato di basket C Gold. Il team canturino allenato da coach Antonio Visciglia ieri sera ha demolito il Gallarate alla Parini centrando il suo sesto successo di fila che lo proietta al quinto posto in zona playoff nel girone Ovest. Il campionato torna subito in campo nel weekend con la Virtus Cermenate che domani sabato 5 apre il 4° turno di ruotno ospitando la Nervianese (ore 21) mentre domenica 6 Epifania in trasferta per il Gorla a Cislago (ore 18) e Le Bocce a Gallarate (ore 20.30).

Il tabellino di Gorla Cantù – Basketball Gallarate 84-59

Parziali 23-9, 45-15, 60-33.

Gorla Cantù: Carpani 11, Cucchiaro 10, C. Di Giuliomaria 12, Pedalà, Gatti 5, Procida 2, Ronchetti 5, Molteni 8, Novati 4, J. Di Giuliomaria 3, Nasini 7, Pifferi 17. All. Visciglia. Gallarate: Battilana 2, Croci 8, Calzavara, Moraghi 10, Quiroz 15, Bellotti 7, Fogato, Picotti 6, Fedrigo 9, Ciardiello 2. All. Sass)

Gli altri risultati del 3° turno di ritorno

Hydrotherm Busto Arsizio – Virtus Cermenate 86-79 dts, Le Bocce Erba – Nervianese 83-86, Mortara-Gazzada Schianno 67-70, Arcisate-Cislago 75-82, Nervianese-Opera 84-65.

Il cartellone del 4° turno di ritorno

Sabato 5 gennaio Cermenate-Nervianese (ore 21), Gazzada-Saronno; domenica 6 Cislago-Gorla Cantù (ore 18), Gallarate-Le Bocce Erba (ore 20.30), Opera-Milanotre, Busto Arsizio-Arcisate. Riposa Mortara.

La nuova classifica del girone Ovest

Robur Saronno 26; Gazzada Schianno 24; Nervianese 20: Virtus Cermenate 18; Milanotre Basiglio, Gorla Team Abc Cantù 16; Gallarate, Arcisate, Busto Arsizio 14; Basket Mortara12; Cislago 10; Le Bocce Erba, Opera 4.

