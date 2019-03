Basket C Gold stasera si apre il 3° turno di Poule Salvezza.

Basket C Gold domenica Erba-Bluorobica è già spareggio

Si annuncia un terzo turno molto delicato per le squadre nostrane impegnate in Poule salvezza del campionato di basket C Gold. Apripista già stasera il Gorla Cantù che per dimenticare l’ultima sconfitta subita all’overtime è chiamata a fare l’impresa alla Parini dove arriverà come ospite la capolista del girone la Libertas Cernusco (ore 21.15). Ancora a secco di vittorie in questa seconda fase Le Bocce Erba che domenica 24 sarà impegnata in quello che si annuncia come un vero e proprio spareggio salvezza: al PalaErba infatti il team di coach Matteo Bonassi riceverà il fanalino di coda Blu Orobica Bergamo (ore 18): vietato perdere.

Programma del 3° turno

Oggi venerdì 22 marzo Gorla Cantù-Libertas Cernusco (ore 21.15); domani sabato 23 Mortara-Pall. Milano; domenica 24 Opera-Sansebasket, Cislago-Lissone, Le Bocce Erba. Bluorobica Bergamo (ore 18).

Classifica poule salvezza

Libertas Cernusco 22; Mortara, Lissone 18; Pall. Milano 14; Opera, Sustinente 10; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Cislago, Sansebasket 6; Bluorobica Bergamo 4.

