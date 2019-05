Basket C Gold verso il 3° turno di ritorno per la salvezza.

Basket C Gold domenica spareggio da brividi per Erba

Si annuncia come un weekend chiave perle due squadre lariane impegnate nella poule salvezza del campionato di Basket C Gold. Il 3° turno di ritorno riserva domani una trasferta tosta per il Gorla Cantù che dopo l’ultima bella vittoria casalinga cercherà il colpo grosso nella tana della capolista Libertas Cernusco. Autentico spareggio salvezza da brividi invece attende domenica pomeriggio il fanalino di coda Le Bocce Erba che deve solo vincere sul campo della Blu Orobica Bergamo per agganciarla e riaprire il discorso salvezza.

Programma del 3° ritorno poule salvezza

Sabato 4 maggio: Lissone-Cislago, Libertas Cernusco-Gorla (ore 18.30), Sansebasket-Opera, Pall.Milano-Mortara; domenica 5 (ore 18) Blu Orobica Bergamo-Le Bocce Erba.

Classifica poule salvezza

Libertas Cernusco 26; Mortara, Lissone, Pall. Milano 24; Opera 16; Sustinente, Cislago 14; Sansebasket, Gorla Cantù 12; Bluorobica Bergamo 8; Le Bocce Erba 6.

