Basket C Gold dopo ultimo turno andata Poule salvezza.

Basket C Gold le Bocce Erba travolta Sustinente

Il girone d’andata della Poule Salvezza del campionato basket C Gold si è chiuso male per le due squadre nostrane entrambe sconfitte. Amarezza e un pizzico di rabbia per il Gorla Cantù che ha sfiorato il colpo a Lissone perdendo solo nei secondi finali mentre travolta a Sustinente Le Bocce Erba che ora è sola all’ultimo posto del girone. Entrambe le squadre torneranno in campo per il 1° turno di ritorno dopo Pasqua.

Risultati del 6° turno ultimo andata Poule salvezza

Sesa BK Sustinente – Le Bocce Erba 100 – 77 (30-15, 51-31, 74-53)

Sesa BK Sustinente : Buzzi 6, Tomic 15, Cerniz 11, Ghidoli 8, Lanza 2, Guerra 6, Albertini 15, Vucinovic 8, Bordato 11, Nizzola ne, Ferrari, Doddi 18. All. Boskovic

Casa Gioventù Erba : Ceppi 22, Spreafico 2, Esposito, Sironi 3, Corti 3, Stillo 4, Sirtori 1, Valsecchi 12, Meroni 8, Albenga 8, Colombo 14. All. Bonassi

Pallacanestro Lissone – Gorla Cantù 69 – 68 (15-16, 40-32, 51-50)

Pallacanestro Lissone : Gatti 14, Meregalli 9, Collini 2, Riva 2, Meroni 26, Danelutti 6, Morandi, Aliprandi 7, Tedeschi, Ventura, Giardini 3. All. Grassi

Team ABC Gorla Cantù : Procida 15, Lanzi 5, Ronchetti 8, Caspani 5, Molteni 8, Cucchiaro 9, Novati, Di Giuliomaria C. 13, Pifferi 3, Pedalà, Marazzi 2, Di Giuliomaria J. All. Visciglia

Sansebasket Cremona – Cistellum Cislago 63 – 75

Libertas Cernusco – Basket Team Mortara 64 – 65

Bluorobica Bergamo – Opera Basket Club 85 – 67

Ha riposato Pallacanestro Milano

Classifica Poule salvezza

Libertas Cernusco 24; Mortara, Lissone 22; Pallacanestro Milano 20; Opera, Sustinente 14; Cislago 12; Sansebasket 10; Gorla Cantù, Bluorobica Bergamo 8; Le Bocce Erba 6.

Programma del 1° turno ritorno Poule Salvezza

Mercoledì 24 aprile Blu Orobica Bergamo-Gorla Cantù (21), Pall. Milano-Opera, Sustinente-Cislago; giovedì 25 Sansebasket-Mortara, Libertas Cernusco-Le Bocce Erba (17.30).

