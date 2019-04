Basket C Gold dopo il 5° turno Poule Salvezza.

Basket C Gold ancora un ko di misura per Le Bocce Erba in casa

Luci e ombre nel 5° turno della Pule salvezza del campionato di serie C Gold per i colori nostrani. E’ tornato alla vittoria il Gorla Cantù che alla Parini ha stoppato la Sansebasket Cremona con un grande Gabriele Procida. Ancora a bocca asciutta Le Bocce Erba a cui non è bastata una prestazione eroica per domare in casa la Pallacanestro Milano. Entrambe le squadre brianzole torneranno in campo sabato 13 aprile.

Risultati del 5° turno Poule salvezza

Team ABC Gorla Cantù – Sansebasket Cremona 73 – 56 (17-14, 43-27, 60-44)

Gorla Cantù : Procida 17, Cucchiaro 5, Di Giuliomaria C. 10, Pedalà. Carpani 13, Lanzi, Molteni 3, Novati 4, Marazzi 4, Di Giuliomaria J. ne, Ronchetti 8, Pifferi 9. All. Visciglia

Sansebasket Cremona: Cocchi 6, Bilotta 6, Baggi 6, Forte 10, Bodini, Bonazzoli ne, Sanogo 6, Feraboli ne, Trunic 7, Ariazzi, Diop 15, Labovic. All. Baiardo

Le Bocce Erba – Pallacanestro Milano 70 – 76 (26-24, 41-50, 57-60)

Erba : Ceppi 27, Valsecchi 8, Meroni 4, Colombo 18, Spreafico, Esposito, Sironi, Rigamonti ne, Banchelli 5, Corti 3, Albenga, Stillo 5. All. Bonassi

Pallacanestro Milano : Perego 10, Pizzul 4, Cattaneo 9, Saini 8, Reali 29, Furlanetto ne, Cayyaneo 3, Bazzoli ne, Massafra 8, Arioli 5, Todorovic ne, Visnjic ne. All. Muzzolon

Cistellum Cislago – Bluorobica Bergamo 65 – 62

Basket Team Mortara – Pallacanestro Lissone 86 – 73

Opera Basket Club – Sesa BK Sustinente 67 – 64

Ha riposato Libertas Cernusco

Classifica Poule salvezza

Libertas Cernusco 24; Mortara, Pall. Milano, Lissone 20: Opera 14; Sustinente 12; Cislago, Sansebasket 10; Gorla Cantù 8; Le Bocce Erba, BluOrobica Bergamo 6.

Programma del 6° turno, ultimo andata, Poule salvezza

Sabato 13 aprile Sustinente-Le Bocce Erba (ore 21), Sansebasket-Cislago, Lissone-Gorla Cantù (ore 21), Libertas Cernusco-Mortara; domenica 14 Blu Orobica-Opera.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU