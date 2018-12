Basket C Gold dopo il 1° turno di ritorno girone Ovest.

Basket C Gold buon momento per il team canturino mentre ancora ko Erba

Continua il buon momento del Gorla Cantù nel campionato di basket C Gold. Il team di coach Antonio Visciglia ha aperto il girone di ritorno come aveva finito quello di andata andando a vincere il derbyssimo sul campo della Virtus Cermenate terza forza del girone. Un successo corsaro arrivato nei minuti finali grazie ad una prodigiosa rimonta. Sul 62-62 decisivo l’ultimo canestro a pochi secondi dalla fine siglato da Cesare Pifferi. Ancora ko invece Le Bocce Erba che per oltre due quarti è stata avanti sul campo dell’Arcisate per poi arrendersi nella seconda fase di gara. Si torna in campo nel turno prenatalizio già sabato 22 con Gorla-Arcisate e Gallarate-Cermenate mentre chiuderà il cartellone domenica 23 Erba in casa contro Nerviano.

I risultati del 1° turno ritorno girone Ovest

Virtus Cermenate – Gorla Cantù 62 – 64 (9-14, 30-28, 49-42)

Virtus Cermenate : Brambilla 8, Anzivino 5, Pellizzoni 2, Scuratti 2, Broggi 6, Bianchi 2, Banfi 9, Guidi 6, Moscatelli ne, Squarcina 22, Gennari ne, Romano ne. All. Mazzali.

Gorla Cantù : Carpani 10, Cucchiaro, Pedalà 8, Gatti 12, Di Giuliomaria C. 14, Procida 6, Lanzi 0, Ronchetti 4, Molteni 0, Novati 2, Marazzi ne, Pifferi 8. All. Visciglia.

Valceresio Arcisate – Le Bocce Erba 87 – 71 (15-23, 36-39, 60-53)

Valceresio Arcisate : Lepri 10, Clerici 24, Bellotti L. 13, Florio 4, Fiamberti, Bellotti P. 0, Giglio 9, Nasar Eldin 0, Gardelli 2, Bergamaschi 9, Tonella 10, Bolzonella 6. All. Bianchi

Le Bocce Erba : Ceppi 11, Rigamonti 4, Malberti 20, Albenga 4, Colombo 13, Esposito, Sironi 3, Banchelli 14, Corti, Valsecchi, Meroni 2, Spreafico. All. Bonassi

Milano 3 Basket Basiglio – 7 Laqhi Gazzada Schianno 66 – 94

Nervianese 1919 – Basket Team Mortara 78 – 56

Cistellum Cislago – Robur Saronno 68 – 74

Hydrotherm Busto Arsizio – Basketball Gallarate 85 – 92

ha riposato Basket Opera

Classifica girone Ovest

Robur Saronno 22; Gazzada Schianno 20; Virtus Cermenate, Nervianese 16; Gallarate, Milano tre, Arcisate 14; Gorla Cantù, Mortara, Busto Arsizio 12; Cislago 8; Le Bocce Erba, Opera 4.

Programma del prossimo turno 2° di ritorno

Sabato 22 dicembre Mortara-Milanotre, Gorla-Arcisate (ore 21, andata 88-89), Gallarate-Cermenate (ore 18.30, andata 60-74), Saronno-Opera, Gazzada-Busto Arsizio; domenica 23 Le Bocce Erba-Nervianese (ore 18, andata 73-78).

