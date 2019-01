Basket C Gold dopo il 4° turno ritorno girone Ovest.

Basket C Gold vince Cantù ko, Erba e Cermenate

Primo weekend del 2019 in campo per il campionato di basket C Gold. Il 4° turno di ritorno del girone Ovest ha confermato lo splendido magic moment del Gorla Cantù che ha infilato la settima vittoria di fila sbancando Cislago trascinato da un super Cristian Di Giuliomaria. Ko casalingo invece per Virtsu Cermenate battuta in volata dalla Nervianese. Sconfitta a Gallarate invece Le Bocce Erba che resta sul fondo con Opera.

Risultati del 4° turno ritorno girone Ovest

Cistellum Cislago – Team ABC Gorla Cantù 56 – 78 Parziali 21-17, 32-41, 48-62

Cistellum Cislago : Tomba 19, Tonella 8, Galati 11, Freri 4, Dushi 7, Franchi ne, Millauro ne, Rimoldi. Secco, D’Ambrosio, Saibene. All. Ferrari

Team ABC Gorla Cantù : Carpani, Cucchiaro 9, Di Giuliomaria C. 25, Pedalà 6, Gatti 5, Procida 5, Ronchetti 4, Molteni 13, Novati, Di Giuliomaria J., Pifferi 6, Nasini 5. All. Visciglia

Virtus Cermenate – Nervianese 65 – 71 Parziali 16-16, 32-38, 47-50

Virtus Cermenate : Broggi 4, Romano ne, Banfi 2, Brambilla 15, Anzivino 7, Pellizzoni 9, Guidi 7, Meroni ne, Moscatelli ne, Scuratti 10, Squarcina 11. All. Mazzali

Nervianese 1919 : Driol ne, Panaccione 9, Lo Biondo 14, Nuclich 6, Bandera 4, Frontini, Croci ne, Colnago 12, Nebuloni 3, Zennaro 3, Viganò 5, Priuli 15. All. Garetto

Basketball Gallarate – Le Bocce Erba 77 – 62 Parziali 20-10, 46-23, 56-40

Basketball Gallarate : Battilana 13, Croci 11, Calzavara 11, Moraghi 24, Hidalgo Quiroz 6, Fogato 2, Picotti 2, Fedrigo 5, Camurati ne, Ciardiello 3, Mosele ne. All. Sassi

Casa Gioventù Erba : Rigamonti 4, Malbertio 20, Albenga 3, Colombo 6, Spreafico 13, Ceppi, Esposito, Sironi, Banchelli 8, Corti 4, Valsecchi 4, Meroni. All. Bonassi

Altri risultati: Gazzada Schianno – Robur Saronno 76 – 69, Opera Basket Club – Milano 3 Basket Basiglio 74 – 87, Busto Arsizio – Valceresio Arcisate 57 – 81. Ha riposato Basket Team Mortara.

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno 26; Nervianese 22; Gorla Cantù, Virtus Cermenate, Milanotre Basiglio 18; Gallarate, Arcisate 16; Busto Arsizio 14; Mortara 12; Cislago 10; Erba, Opera 4.

Programma del 5° turno ritorno

Sabato 12 gennaio Gazzada Schianno-Cislago, Saronno-Arcisate, Gallarate-Nervianese, Mortara -Opera, Gorla Cantù-Busto Arsizio (ore 21); domenica 13 Erba-Milanotre Basiglio (ore 18). Riposa Virtus Cermenate.

