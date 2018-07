Basket C Gold tre squadre nostrane nel campionato 2018/19.

Basket C Gold Virtus con il neo coach Mazzali, Le Bocce e Gorla tra conferme e novità

Saranno tre le squadre lariane che parteciperanno al campionato di basket C Gold 2018/19. Alle confermate Virtus Cermenate e Le Bocce Erba si è aggiunta infatti la neopromossa Gorla Team Abc Cantù dopo la splendida cavalcata nel Silver.

Virtus Cermenate riparte da coach Mazzali.

La prima a muoversi è stata la veterana del terzetto nostrano la Virtus Cermenate che ha giocato d’anticipo presentando ufficialmente il nuovo staff tecnico 2018/19. Chiusa dopo tre anni la collaborazione con Claudio Grassi, il presidente Luca Rumi ha affidato la panchina gialloblù a coach Massimiliano Mazzali proveniente da ottime stagioni a Lissone. Al suo fianco come vice è stato confermato Gilberto Spinelli. Mazzali curerà anche il settore giovanile virtussino collaborando al fianco del già collaudato Mauro Somaschini.

Le Bocce Erba tante conferme

Dopo la bella salvezza ottenuta alla prima stagione Gold, arrivata ai playout, ecco che in casa de Le Bocce Erba è già tempo di formare il roster per la nuova stagione. Aspettando l’ufficialità della conferma al timone di coach Cristian Testa sono già sicuri i rinnovi di alcune pedine storiche: da capitan Marco Spreafico a Gianluca Corti, Andrea Rigamonti, Stefano Ceppi, Tommaso Colombo e Lorenzo Valsecchi. Alla voce partenze va segnalata l’uscita di Giovanni Romanò che ha accettato l’offerta della Green Basket Palermo in serie B. Alla voce entrate invece ecco la firma del giovane Alessandro Albenga provenite dalla B e under20 del Basket Lecco.

Team Abc Cantù una matricola giovane ma… esperta

L’ultima arrivata in Gold è il Team Abc Cantù griffato Gorla che dopo la scalata dalla Silver e con negli occhi ancora i tanti successi del Progetto Giovani è già in grande fermento in vista della prossima stagione. Il club canturino ha puntato su Antonio Visciglia e il suo staff per guidare un supergruppo che vedrà tanti senatori confermati e affiancati dai giovani U20 e U18. Tra i confermati spiccano Cristian Di Giuliomaria, Marco Molteni, Federico Pedalà e Silvio Carpani a cui si sono aggiunti nelle ultime ore anche Cesare Pifferi e il giovane Andrea Ronchetti. Alla voce entrate si segnala l’innesto di Marco Novati proveniente dalla Mia Groane Lentate. Alla voce partenze invece si segnala lo stop dello storico capitano Davide Pagani che ha deciso di interrompere il basket giocato per motivi professionali e famigliari.

