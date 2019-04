Basket C Gold verso il 5° turno Poule salvezza.

Basket C Gold domenica il Gorla ospita la Sansebasket e Le Bocce la Pall. Milano

Doppio impegno casalingo per le squadre brianzole che partecipano alla Poule Salvezza del campionato di basket C Gold. Sia Gorla Cantù che Le Bocce Erba scenderanno infatti in campo tra le mura amiche entrambe domenica 7 con il comune obiettivo di tornare a muovere una classifica che ora si è fatta pericolosa in ottica salvezza. Il Gorla alle ore 18 ospiterà alla Parini il Sansebasket che ha 10 punti in classifica mentre Le Bocce sarà al PalaErba dove alle ore 20 arriverà la quotata Pallacanestro Milano che nell’ultimo turno aveva fermato proprio Cantù.

Programma del 5° turno andata Poule salvezza

Oggi venerdì 4 Mortara-Lissone; domenica 7 aprile Cislago-BluOrobica, Gorla Cantù-Sansebasket (ore 18), Opera-Sustinente, Le Bocce Erba-Pall. Milano (ore 20).

Classifica Poule salvezza

Libertas Cernusco 24; Lissone 20; Mortara, Pall. Milano 18; Basket Opera, Sustinente 12; Sansebasket 10; Cislago 8; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Bluorobica Bergamo 6.

