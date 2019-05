Basket C Gold dopo 9° turno poule salvezza.

Basket C Gold Gorla Cantù ferma il Cernusco, Erba espugna Bergamo

Doppio colpo esterno nel 9° turno di Poule salvezza del campionato di basket C Gold per le due portacolori brianzole. Il Gorla Cantù vede la salvezza dopo il grande colpo corsaro messo a segno a Cernusco mentre riaccende la speranza di accedere almeno ai playout Le Bocce Erba che sbanca Bergamo e aggancia la Bluorobica. Sabato 11 torneranno in campo entrambe in casa: Le Bocce contro il Sansebasket (andata 69-78) e il Gorla alla Parini contro la Pall. Milano (andata 70-84).

Risultati del 9° turno Poule salvezza

Libertas Cernusco – Gorla Cantù 57 – 69 (13-21, 25-31, 43-52)

Libertas Cernusco : Beretta, Mercante 7, Parma 8, Guffanti 13, Franco 1, De Conto 8, Antelli 2, Sirtori 2, Campeggi 4, Corbelli, Luisari, Riva 12. All. Cornaghi

Gorla Cantù : Procida 21, Cucchiaro 10, Di Giuliomaria C. 9, Pedalà 6, Carpani 5, Novati 2, Pifferi 3, Mirkosvki ne, Ziviani, Gatti 13, Marazzi, Ronchetti. All. Visciglia

Bluorobica Bergamo -Le Bocce Erba 69 – 72 (20-16, 35-34, 53-55)

Bluorobica Bergamo : Boccafurni 9, Bonacina 9, Corini 9, Nani 12, Signore 8, Aiello ne, Agazzi 2, Ait Fatah 2, Seguenti 14, Stucchi 4. All. Longano

Erba : Ceppi 21, Rigamonti 17, Valsecchi 7, Albenga, Colombo 16, Spreafico 2, Esposito ne, Sironi, Banchelli 3, Corti, Meroni 6, Stillo. All. Bonassi

Pallacanestro Lissone – Cistellum Cislago 84 – 79

Sansebasket Cremona – Opera Basket Club 69 – 72

Pallacanestro Milano – Basket Team Mortara 79 – 91

Riposa: Sesa BK Sustinente

Classifica poule salvezza

Mortara, Lissone, Libertas Cernusco 26; Pall. Milano 24; Opera 18; Gorla Cantù, Cislago, Sustinente 14; Sansebasket 12; Erba, Bluorobica Bergamo 8.

Programma del 10° turno Poule salvezza

Sabato 11 maggio ore 21: Le Bocce Erba-Sansebasket, Gorla Cantù-Pall. Milano, Mortara-Sustinente; domenica 12 Cislago-Cernusco e Opera-Lissone.

