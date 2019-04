Basket C Gold dopo 1° turno di ritorno Poule Salvezza.

Basket C Gold Erba perde di misura a Cernusco contro al capolista

Il 1° turno di ritorno della poule salvezza del campionato di basket C Gold ha riservato un’autentica beffa a Le Bocce Erba che ieri nel turno infrasettimanale ha sfiorato l’impresa sul campo della capolista Libertas Cernusco. Il team di coach Matteo Bonassi ha giocato alla pari con la prima della classe e può addirittura recriminare su un fallo non fischiato a favore sull’ultima azione a una manciata di secondi dalla fine. Con due tiri liberi Erba avrebbe potuto anche vincere e portare a casa due punti importantissimi nella corsa salvezza. Le Bocce tornerà in campo già domani per l’impegno casalingo contro il Lissone (ore 21).

Tutti i risultati del 1° turno di ritorno in Poule Salvezza

Blu Orobica-Gorla Cantù 81-96, Pall. Milano-Opera 65-64, Sustinente-Cislago 75-86, Sansebasket-Mortara 76-67, Libertas Cernusco-Le Bocce 66-65; ha riposato Lissone.

Classifica poule salvezza

Libertas Cernusco 26; Mortara, Lissone, Pall. Milano 22; Opera, Sustinente, Cislago 14; Sansebasket 12; Cantù 12; Bluorobica Bergamo 8; Le Bocce Erba 6.

Prossimo turno 2° ritorno poule salvezza

sabato 27 Cantù-Sustinente, Erba-Lissone (21), Mortara-Blu Orobica; domenica 28 Opera-Cernusco, Cislago-Pall. Milano.

