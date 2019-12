Basket C Gold dopo l’11° turno girone Ovest.

Basket C Gold Rovello cade in casa. Cantù a riposo

Nell’11° turno d’andata del girone Ovest del campionato di basket C Gold torna al successo la Virtus Cermenate che stoppa il Valceresio mentre l’Atena Rovello cade in casa. A riposo il Gorla Cantù che sabato prossimo tornerà in campo per ospitare proprio il derby prenatalizio con Rovello Porro.

Risultati dell’11° turno girone Ovest

Sabato 14 dicembre Mortara-Legnano 93-68, Cermenate-Valceresio 70-53, Gazzada-Robur Saronno 68-74, Lissone-Nervianese 89-59, Rovello Porro-Gallarate 58-75; domenica 15 Busto Arsizio-Busnago 80-64, Calolziocorte-Desio 45-66. Riposa Cantù.

Classifica girone Ovest

Busto Arsizio 20; Robur Saronno, Lissone, Gallarate 18; Basket Battaglia Mortara, Aurora Desio 16; Legnano 12; Atena Rovello Porro, Gorla Cantù 10; Nervianese, Gazzada Schianno 8; Virtus Cermenate 6; Busnago, Arcisate Valceresio 4; Calolziocorte 0.

Programma dell’11° turno girone Ovest

Sabato 21 dicembre Busnago-Cermenate (ore 18), Desio-Lissone, Gorla Cantù-Atena Rovello (ore 21), Gallarate-Gazzada, Robur Saronno-Busto; domenica 22 Valceresio-Calolziocorte, Nervianese-Mortara.

