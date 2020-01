Basket C Gold si è chiusa l’andata nel girone Ovest.

Basket C Gold sconfitte esterne per Rovello e Cermenate, in casa cade Cantù

Giro di boa molto negativo per le tre squadre nostrane del campionato di basket C Gold. L’ultimo turno d’andata nel girone Ovest infatti ha visto cadere in casa il Gorla Cantù mentre in trasferta sono naufragate Rovello e Cermenate. E da sabato 18 gennaio parte il girone di ritorno.

I tabellini di

Nervianese -Atena Rovello 73 – 50

Parziali 13-17, 30-31, 58-42

Nervianese 1919 : Frontini 8, Nuclich 27, Spera 13, Ceppi 7, Biraghi 8, Aceti, Bandera 3, Guzzetti ne, Pogliana, Binaghi 1, Cozzoli 6, Lo Monaco ne. All. Mandrillo

Basket Rovello : Bosa 10, Romei Longhena G. 7, Romei Longhena A., Barbisan 12, Villa 3, Tomaselli 4, Terraneo 4, Borsani, Donegà 5, Rampoldi, Meroni 3, Ronchetti 2. All. Bonassi

Robur Basket Saronno – Virtus Cermenate 93 – 66

Parziali 24-17, 45-42, 69-53

Robur Basket Saronno : Gurioli 14, Politi 24, Gorla 13, De Capitani 2, Mariani, Leva, Tresso 8, Quaglia, Santambrogio 14, Tosi 9, Quinti 3, Pellegrini 6. All. Grassi

Virtus Cermenate : Pellizzoni 6, Broggi 6, Anzivino 11, Banfi M. 16, Terreni 7, Squarcina 1, Colombo 13, D’Apolito, Banfi F., Masocco 2, Verga, Casati 4. All. Mazzali

Gorla Cantù – 7 Laghi Gazzada Schianno 74 – 78 Parziali 21-17, 40-41, 61-58

Gorla Cantù : Ballarate 4, Lanzi 13, Carpani 9, Ronchetti 5, Arienti 7, Mirkovski, Caglio 7, Bresolin 7, Nasini, Quarta ne, Scuratti 11, Ziviani 11. All. Borghi

7 Laghi Gazzada Schianno : Pastori 4, Colnago 6, Lepri 34, Somaschini 7, Bellotti L. 9, Verri 18, Milic, Pitarresi ne, Alessio ne, Ghirimoldi ne. All. Garetto

Programma del 15° turno girone Ovest

Desio-Legnano 67-70, Busnago-Mortara 76-95, Robur Saronno-Cermenate 93-66, Gorla Cantù-Gazzada74-78, Gallarate-Lissone 58-63, Valceresio-Busto 55-65, Nervianese-Atena Rovello 73-50.

Classifica girone Ovest

Busto Arsizio, Robur Saronno, Lissone, 22; Gallarate 20; Desio 18; Basket Battaglia Mortara 16; Legnano 14; Atena Rovello Porro 12; Gorla Cantù, Nervianese, Gazzada Schianno 10; Virtus Cermenate 8; Busnago 6; Arcisate Valceresio 4; Calolziocorte 2.

