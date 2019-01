Basket C Gold dopo il 5° turno di ritorno del girone Ovest.

Basket C Gold Erba perde con onore in casa

Il quinto turno del girone di ritorno del campionato di basket C Gold ha sorriso ancora al Gorla Cantù che non si ferma più. Il Team Abc infatti ha messo a segno l’ottava meraviglia, l’ottavo successo di fila salendo così al quarto posto del girone Ovest al fianco del Milanotre Basiglio che ha sbancato Erba. Ha riposato invece la Virtus Cermenate che aprirà il 6° turno sabato 19 gennaio ospite proprio del Milanotre.

Risultati del 5° turno di ritorno girone Ovest

Gorla Cantù – Hydrotherm Busto Arsizio 65 – 63 (17-24, 30-34, 53-45)

Gorla Cantù: Carpani 5, Cucchiaro 10, C. Di Giuliomaria 13, Pedalà 7, Gatti 11, Procida 2, Ronchetti 8, Molteni 1, Novati, J. Di Giuliomaria. ne, Nasini, Pifferi 8. All. Visciglia

Hydrotherm Busto Arsizio: Preatoni 3, Atsur 15, Tagliabue 13, Arui 5, Azzimonti 18, Marotto 2, De Vita 2, Crespi ne, Pariani 5, Vai, Sartori ne, De Franco. All. Nava

Le Bocce Erba – Milano 3 Basiglio 74- 87 (20-20, 36-39, 52-67)

Erba: Rigamonti 10, Banchelli 3, Malberti 22, Colombo 19, Spreafico 11, Ceppi, Esposito, Sironi, Corti 4, Meroni 5, Albenga, Origgi 0. All. Bonassi

Milano 3Basiglio : Giocondo 13, Iacono 7, Bassani 21, Tandoi 13, Colombo 23, Cappellari Andrea 4, Cinquepalmi 2, Sorrentino, El Rawi 2, Bonora 2, Cappellari Alberto. All. Pugliese.

Gazzada Schianno – Cistellum Cislago 76 – 58

Robur Saronno – Valceresio Arcisate 77 – 69

Basketball Gallarate – Nervianese 1919 73 – 56

Basket Team Mortara – Opera Basket Club 81 – 76

Ha riposato Virtus Cermenate.

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno 28; Nervianese 22; Gorla Cantù, Milanotre Basiglio 20; Virtus Cermenate, Gallarate 18; Arcisate 16; Busto Arsizio, Mortara 14; Cislago 10; Le Bocce Erba, Opera 4.

Programma del 6° turno ritorno girone Ovest

Sabato 19 gennaio Milanotre-Virtus Cermenate (ore 18, andata 67-79), Saronno-Gallarate; domenica 20 Cislago-Mortara, Nervianese-Gorla Cantù (ore 18, andata 62-60), Opera-Gazzada Schianno, Busto Arsizio-Le Bocce Erba (ore 18, andata 71-65).

