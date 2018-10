Basket C Gold dopo il 4° turno.

Basket C Gold brutte sconfitte per Cantù e Cermenate

Quarto turno in chiaro scuro per le portacolori lariane del campionato di basket C Gold. Sorride solo Le Bocce Erba che contro il Gallarate ha brindato al primo successo stagionale. Masticano amaro invece Gorla Cantù sorpresa in casa dal fanalino Cislago e la Virtus Cermenate travolta a Nerviano. Sabato prossimo Erba aprirà il 5° turno a Basiglio mentre il Gorla domenica renderà visita a Busto Arsizio.

Il tabellino di Le Bocce Erba – Basketball Gallarate 75 – 54 Parziali 17-14, 38-26, 61-39

Erba: Ceppi 13, Rigamonti 8, Malberti 19, Albenga 0, Colombo T. 7, Esposito, Sironi, Banchelli 10, Corti 7, Valsecchi, Meroni, Spreafico 11. All. Testa

Basketball Gallarate : Croci 4, Calzavara 24, Fedrigo 5, Moraghi 11, Fogato 2, Battilana 1, Bellotti 2, Tognati ne, Picotti 5, Mosele. All. Sassi

Il tabellino di Nervianese- Virtus Cermenate 70 – 52 Parziali 11-13, 31-32, 49-41.

Nervianese 1919 : Panaccione 4, Nuclich 20, Nebuloni 4, Colnago 10 , Priuli 5, Fornara 10, Lo Biondo 6, Viganò, Bandera ne, Croci ne, Frontini 8, Zennaro 3. All. Garetto. Virtus Cermenate : Broggi 1, Brambilla 11, Anzivino 7, Guidi 3, Scuratti 11, Bianchi 2, Banfi, Pellizzoni 17, Moscatelli ne, Squarcina, Romano, Gennari ne. All. Mazzali

Il tabellino di Gorla Cantù – Cistellum Cislago 72 – 73

Parziali 16-15, 26-30, 48-51

Team ABC Gorla Cantù : Procida 5, Lanzi, Carpani 13, Ronchetti 2, Cucchiaro, Novati 6, Di Giuliomaria C. 21, Pifferi 6, Pedalà 8, Caglio ne, Gatti 8, Boev 3. All. Visciglia

Cistellum Cislago : Franchi ne, Tomba 13, Saibene, Tonella 10, Galati 10, Hamadi 25, Freri 4, Dushi 5, Secco 2, D’Ambrosio 4. All. Ferrari

Risultati del 4° turno girone Ovest

Gorla Cantù-Cislago 72-73, Robur Saronno-Gazzada Schianno 77-81, Milanotre-Opera 96-78. Arcisate-Busto Arsizio 67-64; Le Bocce-Gallarate 75-54, Nervianese-Cermenate 70-52.

Classifica girone Ovest

Arcisate 8; Robur Saronno Gazzada Schianno, Nervianese 6; Gorla Cantù, Mortara, Milanotre, Busto Arsizio 4; Virtus Cermenate, Le Bocce Erba, Cislago 2; Gallarate, Opera 0.

Programma del 5° turno

Sabato 20 Milanotre Basiglio-Le Bocce Erba (ore 18.30), Arcisate-Robur Saronno; domenica 21 Cislago-Gazzada Schianno, Nervianese-Gallarate, Opera-Mortara, Busto Arsizio-Gorla Cantù (ore 18). Riposa Virtus Cermenate.

