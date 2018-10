Basket C Gold il 3° turno infrasettimanale.

Basket C Gold ko invece Cermenate e Erba

Il 3° turno infrasettimanale di basket C Gold ha sorriso solo al Gorla Team Abc Cantù nel girone ovest lombardo. Il team diretto da coach Antonio Visciglia si è ripreso subito dopo il primo ko stagionale andando ieri a sbancare d’autorità Gallarate con una super prestazione del suo totem Cristian Di Giuliomaria. Turno indigesto per la Virtus Cermenate che sognava di fare la doppietta vincente casalinga ravvicinata ed invece ieri ha dovuto incassare uno stop al fotofinish contro Busto. Trasferta amara anche per Le Bocce Erba al terzo stop di fila sul campo della capolista Robur Saronno. Si torna in campo già sabato per il 4° turno.

I risultati del 3° turno

Robur Saronno-Le Bocce Erba 80-67 (22-16, 47-36, 59-49. Robur: Politi 4, Clementoni 28, Gurioli 17, Mariani 4, Maiocco 6, Turatti, Cassano 3, Tresso 6, Dhaoui, Leva 4, Tosi 4, Ukaegbu 4. All. Bianchi. Erba: Ceppi 16, Rigamonti 8, Malberti 14, Colombo T. 17, Meroni 4, Esposito, Banchelli 5, Corti, Valsecchi 3, Citterio, Albenga, Sironi. All. Testa), Gallarate-Gorla Cantù 63-81 (16-15, 40-32, 49-57. Cantù: Procida, Carpani 2, Di Giuliomaria 28, Gatti 8, Pifferi 14, Arienti, Ronchetti 4, Cucchiaro 6, Novati 11, Pedalà 8, Caglio, Boev. All. Visciglia), Virtus Cermenate-Busto Arsizio 72-73 (16-20, 45-39, 60-50. Cermenate: Brambilla 9, Anzivino 8, Guidi 15, Scuratti 5, Broggi 8, Banfi 6, Pellizzoni 9, Moscatelli ne, Squarcina 12, Meroni ne, Romano ne. All. Mazzali), Gazzada-Mortara 69-68, Cislago-Arcisate Valceresio 66-72, Opera-Nervianese 61-65 (ha riposato Milanotre).

Programma del 4° turno

Sabato 13 Gorla Cantù-Cislago (ore 21), Robur Saronno-Gazzada Schianno, Milanotre-Opera. Arcisate-Busto Arsizio; domenica 14 posticipi Le Bocce Erba -Gallarate (ore 18) e Nervianese-Virtus Cermenate (ore 18).

Classifica girone Ovest

Robur Saronno, Arcisate 6; Gorla Cantù, Gazzada Schianno, Mortara, Nervianese, Busto Arsizio 4; Virtus Cermenate, Milanotre 2; Le Bocce Erba, Cislago, Gallarate, Opera 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU