Basket C Gold dopo ultimo turno di Poule salvezza.

Basket C Gold Le Bocce vince e conquista i playout dove sfiderà proprio il Gorla

Emozioni a non finire nell’ultimo turno di poule salvezza nel campionato di C Gold. Le Bocce Erba compie l’impresa di battere in casa il Sustinente evitare la retrocessione diretta e acciuffare i playout dove però sfiderà in un derby fratricida il Gorla Cantù. Già perchè i canturini non sono riusciti a battere la capolista Lissone alla Parini e così hanno visto sfumare la salvezza diretta. Tutto si deciderà nel derby al meglio delle tre partite con Cantù che avrà il fattore campo a favore.

Risultati ultimo turno poule salvezza

Gorla Cantù – Pallacanestro Lissone 64 – 73 (16-20, 38-37, 51-53)

Gorla Cantù : Cucchiaro 16, Pedalà, Gatti, Molteni 9, Ronchetti 7, Procida 18, Lanzi, Mirkosvski ne, Ziviani 7, Marazzi ne, Di Giuliomaria J. 2, Carpani 5. All. Visciglia

Pallacanestro Lissone : Gatti 12, Meregalli, Meroni 15, Danelutti 15, Aliprandi 13, Riva, Morandi 6, Tedeschi 7, Ventura 5, Collini ne, Sambruna ne. All. Grassi

Le Bocce Erba – Sesa BK Sustinente 77 – 68 (12-10, 41-23, 69-45)

Erba : Ceppi 19, Rigamonti 16, Valsecchi 27, Albenga, Colombo 11, Esposito, Sironi, Banchelli 4, Corti, Meroni, Spreafico, Stillo. All. Bonassi

Sesa BK Sustinente : Tomic 7, Bordato 17, Buzzi 8, Cerniz 7, Albertini 14, Ghidoli 1, Guerra, Ferrari 2, Lanza, Vucinovic 12. All. Boskovic

Cistellum Cislago – Sansebasket Cremona 73 – 62

Basket Team Mortara – Libertas Cernusco 69 – 60

Opera Basket Club – Bluorobica Bergamo 64 – 73

Riposa: Pallacanestro Milano

Classifica finale poule salvezza

Lissone 32; Mortara 30; Pall. Milano, Libertas Cernusco 26; Opera, Cislago 20; Gorla Cantù 16; Sustinente, Sansebasket 14; Le Bocce Erba 12; Bluorobica Bergamo 10.

Spareggio Play Out

Team ABC Gorla Cantù – Le Bocce Erba

Sesa BK Sustinente – Sansebasket Cremona

Retrocessa direttamente: Bluorobica Bergamo.

