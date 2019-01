Basket C Gold dopo il 6° turno di ritorno girone Ovest.

Basket C Gold bel colpo Cermenate, Le Bocce Erba ko

Il 6° turno del campionato di Basket C Gold ha visto il ritorno al successo della Virtus Cermenate che ha sbancato il campo della forte Milanotre agganciandola a quota 20. Dove è rimasto il Gorla Cantù che dopo 8 vittorie di fila ha dovuto fermarsi battuto sul campo della Nervianese. Niente da fare ancora una volta per Le Bocce Erba ko a Busto Arsizio. E già domani si torna in campo per il 7° turno infrasettimanale con il derby Erba-Cantù.

Risultati del 6° turno ritorno girone Ovest

Milanotre Basiglio – Virtus Cermenate 62 – 63 (13-18, 32-34, 45-41)

Milanotre Basiglio: Giocondo 22, Iacono 4, Bassani 12, Tandoi, Colombo 14, Cappellari Andrea 5, Cinquepalmi, Sorrentino 1, El Rawi ne, Bonora 2, Cappellari Alberto 2. All. Pugliese

Virtus Cermenate : Broggi 7, Brambilla 13, Anzivino 12, Guidi 10, Scuratti 10, Bianchi, Banfi 2, Pellizzoni 4, Moscatelli ne, Squarcina 5, Gennari ne, Romano ne. All. Mazzali

Nervianese – Gorla Cantù 84 – 63 (19-15, 42-36, 65-44)

Nervianese: Nuclich 13, Colnago 17, Priuli 8, Panaccione 10, Nebuloni 5, Bandera 5, Driol, Frontini 11, Galozzi 0, Zennaro 4, Viganò, Lo Biondo 11. All. Garetto

Gorla Cantù: Carpani 3, Cucchiaro 13, Di Giuliomaria C. 18, Pedalà 2, Gatti, Procida 2, Ronchetti 2, Molteni 8, Novati 8, Di Giuliomaria J. 2, Pifferi 5, Nasini. All. Visciglia

Hydrotherm Busto Arsizio – Le Bocce Erba 103 – 56 (19-15, 52-31, 77-43)

Busto Arsizio : Preatoni 11, Atsur 15, Tagliabue 8, Arui 2, Azzimonti 11, Marotto 2, De Vita 12, Crespi 2, Pariani 8, Vai 16, Sartori 5, De Franco 11. All. Nava

Le Bocce Erba: Rigamonti 6, Banchelli 9, Corti, Meroni 8, Spreafico 13, Ceppi ne, Esposito 3, Sironi 8, Valsecchi 5, Citterio, Albenga 4. All. Bonassi

Cistellum Cislago – Basket Mortara 71 – 77, Robur Saronno – Gallarate 80 – 56,

Opera Basket Club – Gazzada Schianno 56 – 71. Ha riposato: Valceresio Arcisate

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno 30; Nervianese 24; Gorla Cantù, Milanotre Basiglio, Virtus Cermenate 20; Gallarate 18; Arcisate, Busto Arsizio, Mortara 16; Cislago 10; Le Bocce Erba, Opera 4.

Programma del 7° turno di ritorno girone Ovest

Domani 23 gennaio: Gazzada -Nervianese, Cermenate-Arcisate (ore 21, andata 74-70), Erba-Cantù (ore 21, andata 79-77), Opera-Cislago, Milanotre-Busto Arsizio; giovedì 24 Mortara-Gallarate.

