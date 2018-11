Basket C Gold dopo il 9° turno girone Ovest.

Basket C Gold ko per Gorla Cantù e Le Bocce Erba

Il 9° turno del girone Ovest del campionato di Basket C Gold ha sorriso solo alla Virtus Cermenate che si conferma in salute superando in trasferta anche l’ostacolo Cislago. Niente da fare invece per il Gorla Cantù sul campo della capolista Robur Saronno dopo una prima parte di gara equilibrata e per Le Bocce Erba battuta a domicilio dall’altra prima della classe Gazzada Schianno.

Risultati del 9° turno andata girone Ovest

Robur Saronno – Gorla Cantù 67 – 55 (14-14, 32-29, 53-44

Robur Saronno : Politi 14, Clementoni 4, Maiocco 12, Gurioli 11, Mariani 8, Turatti ne, Ukaegbu 4, Dhanoui ne, Pigliafreddo ne, Tosi ne, Leva 14. All. Bianchi. Gorla Cantù: Procida 6, Carpani 7, Di Giuliomaria C. 9, Pedalà 3, Gatti 5, Lanzi ne, Ronchetti, Molteni M. 11, Cucchiaro 4, Novati 2, Marazzi ne, Pifferi 8. All. Visciglia),

Cistellum Cislago – Virtus Cermenate 56 – 74 (16-21, 22-40, 36-57. Cislago : Tomba 4, Tonella 14, Galati 7, Freri 7, Dushi 15, Franchi ne, Millauro ne, Rinoldi 0, Secco 0, D’Ambrosio 7, Saibene 2. All. Ferrari. Virtus Cermenate: Brambilla 13, Anzivino 7, Guidi 13, Scuratti 16, Broggi 9, Bianchi ne, Banfi 2, Pellizzoni 5, Squarcina 9, Mazzoccato ne, Moscatelli, Meroni ne. All. Mazzali),

Le Bocce Erba – Gazzada Schianno 51 – 71 (6-21, 22-36, 37-53

Erba: Ceppi 7, Rigamonti 11, Albenga 6, Colombo T. 7, Spreafico, Esposito 3, Banchelli 5, Corti, Valsecchi 10, Meroni 2, Sirtori, Rota. All. Testa. Gazzada Schianno : Santambrogio 23, Gorla 19, Bialkowski 4, Trentini 2, Somaschini E. 9, Tonani ne, Zanasca 0, Valli ne, Somaschini T. 6, Matteucci ne, Menezes 8, Pitarresi ne. All. Biffi), Valceresio Arcisate – Basket Team Mortara 76 – 66,

Opera Basket – Hydrotherm Busto Arsizio 59-49, Nervianese – Milano 3 Basiglio 67 – 73. Ha riposato Basketball Gallarate

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno 14; Milanotre, Nervianese 12; Cermenate, Valceresio Arcisate 10; Mortara, Busto Arsizio 8; Le Bocce Erba, Gorla Cantù, Gallarate, Cislago 4; Opera 2.

Programma del 10° turno girone ovest

Sabato 17 novembre Virtus Cermenate-Robur Saronno (21), Gorla Cantù-Mortara (21), Arcisate-Nervianese, Milanotre-Gallarate; domenica 18 Le Bocce-Opera (20), Busto Arsizio-Cislago.

