Basket C Gold oggi torna in campo la poule salvezza.

Basket C Gold domani Le Bocce Erba sfiderà la capolista Cernusco

Vacanze finite nel campionato di Basket C Gold che stasera torna in campo per il turno infrasettimanale. Nella poule salvezza apre le danze del 7° turno, primo di ritorno, il Gorla Cantù che va a Bergamo per sfidare la pariclassifica Blu Orobica in uno scontro diretto fondamentale. All’andata il team di coach Antonio Visciglia vinse in casa per 77-66 e concedere il bis oggi sarebbe molto prezioso in chiave salvezza. Domani invece toccherà a Le Bocce Erba attesa da un testacoda da brividi sul campo della capolista del girone la Liberas Cernusco (ore 17.30) che già all’andata s’impose al PalaErba per 57-63.

Programma del 1° turno ritorno Poule Salvezza

Oggi mercoledì 24 aprile Blu Orobica Bergamo-Gorla Cantù (ore 21), Pall. Milano-Opera, Sustinente-Cislago; domani giovedì 25 Sansebasket-Mortara, Libertas Cernusco-Le Bocce Erba (ore 17.30).

Classifica Poule salvezza

Libertas Cernusco 24; Mortara, Lissone 22; Pallacanestro Milano 20; Opera, Sustinente 14; Cislago 12; Sansebasket 10; Gorla Cantù, Bluorobica Bergamo 8; Le Bocce Erba 6.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU