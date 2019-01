Basket C Gold si chiude oggi, 3 gennaio, il 3° turno ritorno girone Ovest.

Basket C Gold il team canturino va a caccia del sesto successo consecutivo

Si chiude questa sera il 3° turno di ritorno del campionato basket C Gold. Dopo le sconfitte di fine 2018 di Virtus Cermenate e Le Bocce Erba, a tenere alto il valore nostrano ci pensa stasera il Gorla Cantù che alla Parini ospita il Gallarate (ore 21, artbitri Di Pilato e Bettini). Per la squadra di coach Antonio Visciglia l’occasione di allungare la striscia positiva che dura da cinque gare. Dopo le vittorie con Gazzada Schianno, Opera, Milanotre Basiglio, Cermenate e nell’ultimo turno del 2018 con Arcisate ora il Gorla vuole fare… sei e lanciarsi definitivamente in zona playoff. Ricordiamo che all’andata il team canturino s’impose a Gallarate per 63-81.

I risultati e programma del 3° turno ritorno girone Ovest

Giovedì 3 gennaio 2019 Basket Team Mortara – 7 Laqhi Gazzada Schianno,

Valceresio Arcisate – Cistellum Cislago, Gorla Cantù – Basketball Gallarate (ore 21). Riposa: Milano tre Basiglio; già giocate Hydrotherm Busto Arsizio – Virtus Cermenate 86 – 79 , Le Bocce Erba-Robur Saronno 72 – 83, Nervianese – Opera Basket Club 84 – 65

La nuova classifica del girone Ovest

Robur Saronno* 26; Gazzada Schianno 22; Nervianese* 20: Virtus Cermenate* 18; Milanotre Basiglio 16; Gorla Cantù, Gallarate, Arcisate, Busto Arsizio* 14;, Basket Mortara12; Cislago 8; Le Bocce Erba*, Opera* 4.

(* una gara in più) .

