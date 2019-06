Basket C Gold oggi terza partita dello spareggio playout.

Basket C Gold sfida decisiva alla Parini ore 21: chi perde retrocede in Silver

Ultimo ballo nel campionato di Basket C Silver. E l’ultimo atto di questa lunghissima stagione si gioca alla Parini di Cantù questa sera e metterà in palio la salvezza. Già perchè stasera alle ore 21 è in programma la bella fratricida dello spareggio playout tra Gorla Cantù eLe Bocce Erba che sono 1-1 nella serie. In gara 1 vittoria canturina per 74-67, in gara 2 pareggio erbese per 66-62. Ora come detto l’ultimo atto senza domani: chi vince è salvo chi perde retrocede in C Silver. Cantù arriva dalle fatiche di una stagione lunga (senza il suo totem Di Giuliomaria) ma anche esaltante coronata domenica scorsa con il terzo posto alle finali nazionali Under18. Di contro Le Bocce è arrivata dove voleva arrivare: a giocarsi tutto all’ultima partita avendo rimesso in piedi una stagione travagliata da tanti infortuni e imprevisti. Insomma una sfida che si annuncia aperta e senza pronostico anche se i quattro precedenti stagionali sorridono a Erba avanti per 3 vittorie a 1. Ma oggi sarà una partita a parte.. una partita senza domani.

La serie Spareggio salvezza

Gorla Cantù-Le Bocce Erba 1-1: gara1 74-67, gara 2 62-66; martedì 11 gara3 a cantù.

Nell’altro spareggio salvezza Sustistente-Sansebasket Cremona serie chiusa 2-0: gara 1 81-54, gara 2 82-62. Sansebasket retrocede raggiungendo la Bluorobica Bergamo.

