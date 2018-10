Basket C Gold dopo il 6° turno girone Ovest.

Basket C Gold, ko Cantù ed Erba, giovedì una contro l’altra nel derby

Il 6 ° turno del girone Ovest del campionato di C Gold ha sorriso solo alla Virtus Cermenate che dopo il riposo è tornata alla vittoria in casa contro il Milanotre Basiglio. Mastica amaro invece il Gorla Cantù battuto ancora a domicilio di misura dalla Nervianese così come Le Bocce Erba che non ha fatto l’impresa contro Busto Arsizio. E giovedì si torna in campo per il turno infrasettimanale proprio con il derby Gorla-Le Bocce.

Il tabellini del 6° turno

Virtus Cermenate-Milanotre 79-67 (17-24; 42-34; 61-53; 79-67. Cermenate: Brambilla 14, Anzivino 10, Guidi 6, Scuratti 11, Broggi 8, Bianchi 2, Banfi 7, Pellizzoni 9, Moscatelli ne, Squarcina 12, Romano ne, Mazzoccato ne. All. Mazzali. Milanotre: Cappellari Andrea 6, Giocondo 15, Iacono 7, Bassani 10, Tandoi 3, Cinquepalmi, Sorrentino ne, El Rawi ne, Arioli 3, Bonora 1, Cappellari Alberto 2, Colombo 20. All. Pugliese)

Gorla Cantù-Nervianese 60 – 62 (13-16, 27-35, 41-48

Gorla Cantù: Carpani 12, Novati 4, Di Giuliomaria C. 12, Pedalà 6, Gatti 3, Procida, Lanzi, Ronchetti 7, Molteni 6, Cucchiaro 8, Caglio, Pifferi 2. All. Visciglia. Nervianese: Panaccione 6, Nuclich 12, Nebuloni 3, Colnago 15, Priuli 4, Fornara 7, Lo Biondo, Viganò 4, Bandera, Frontini 9, Zennaro 2. All. Garetto)

Le Bocce Erba – Hydrotherm Busto Arsizio 65 – 71 (22-20, 39-42, 57-54. Erba: Ceppi 23, Banchelli 5, Corti 5, Meroni 4, Spreafico 7, Esposito, Sironi 1, Rigamonti 8, Valsecchi, Citterio ne, Albenga 2, Colombo 10. All. Testa.Busto Arsizio : De Vita 7, Preatoni 3, Tagliabue, Azzimonti 17, Arui 14, Marotto 4, Crespi, Pariani 18, Ferrario, De Franco 8. All. Nava).

Altri risultati del 6° turno

Mortara-Cislago 98-66, Gallarate-Robur Saronno 46-64, Gazzada Schianno-Opera79-70. Ha riposato Valceresio Arcisate

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno 10;, Arcisate Valceresio, Mortara, Nervianese, Busto Arsizio 8; Milanotre Basiglio 6; Gorla Cantù, Virtus Cermenate 4; Le Bocce Erba, Gallarate, Cislago 2; Opera 0.

Programma del 7° turno andata

Mercoledì 31 ottobre Gallarate-Mortara, Busto Arsizio-Milanotre; giovedì 1 Gorla-Le Bocce Erba (ore 21.15), Nervianese-Gazzada Schianno, Arcisate-Virtus Cermenate (ore 21), Cislago-Opera.

