Basket C Gold dopo il 9° turno del girone Ovest.

Basket C Gold tutte sconfitte in trasferta Cantù, Cermenate e Rovello

Va agli archivi un weekend tutto nero per le tre squadre brianzole tutte sconfitte in trasferta nel 9° turno del Girone Ovest del campionato C Gold. Il Gorla Cantù pur giocando una buona gara si è arreso a Saronno, così come la Virtus Cermenate a Desio e il Rovello inciampato a Lissone.

I risultati del 9° turno d’andata del girone Ovest

Legnano-Valceresio 75-49, Gazzada Schianno-Battaglia Mortara 72-77, Desio-Cermenate 71-64, Lissone-Rovello Porro 76-70, Robur Saronno-Gorla Cantù 81-77, Gallarate-Busnago 84-52, Calolziocorte-Busto Arsizio 73-82.

Classifica girone Ovest

Busto Arsizio, Lissone, Robur Saronno 14; Gallarate, Aurora Desio, Basket Battaglia Mortara 12; Atena Rovello Porro 10; Nervianese, Gorla Team Abc Cantù, Legnano Knights 8; Gazzada Schianno 6; Busnago, Virtus Cermenate 4; Calolziocorte, Arcisate Valceresio 0.

Programma del 10° turno girone Ovest

Sabato 30 novembre Valceresio-Nervianese, Mortara-Calolziocorte, Cermenate-Gazzada Schianno (ore 21), Atena Rovello-Robur sSaronno (ore 21), Gorla cCantù-Gallarate (ore 21), domenica 1 dicembre Busto Arsizio-Desio, Busnago-Legnano.

