Basket C Silver dopo il 4° turno girone B.

Basket C Silver Le Bocce impallina gli Aironi e li raggiunge la vetta

Colpo grosso nel 4° turno del campionato di basket C Silver quello messo a segno da Le Bocce Erba che ha sbancato la tana degli Aironi Robbio raggiungendoli a quota 6 in vetta al girone B. Sugli scudi ancora una volta Mattia Malberti top scorer con 25 punti. Le Bocce tornerà in campo sabato 26 in casa contro Olimpia Voghera.

Il tabellino di Aironi Pall. Robbio – Le Bocce Erba 70 – 71 (17-13, 36-29, 48-56)

Aironi Pall. Robbio : Castano 12, Pozzi 5, Pollastro ne Rovina 4, Gallina 10, Helmanis 9, Campana 5,Zucca 2, Di Paola, Tardito 14, Ferrara ne Buzzin 9. All.Zanotti

Le Bocce Erba : Espositio ne, Spreafico 7, Sironi, Rigamonti 13, Dominioni, Corti 2, Stillo 1, Caimi 4, Meroni 5, Valsecchi, Malberti 25, Bergna 14. All. Tagliabue

Risultati del 4° turno girone B

Bernareggio-Daverio 75-78, Fagnano-Nova 55-67, Venegono-Casoratese 62-49, Robbio-Erba 70-71, Verbano Luino-Cerro 45-70, Voghera-Marnatese 82-88, Sanmaurense Pavia-Castronno 74-63.

Classifica Girone B

Aironi Robbio, Castronno, Le Bocce Erba, Nova, Cerro, Settimo,, Venegono 6; Fagnano, Mia Lentate 4; Casoratese, Bernareggio, Sanmaurense Pavia, Daverio 2;Verbano Luino, Voghera 0.

Il programma del 5° turno girone B

Venerdì 25 ottobre Mia-Sanmaurense, Nova-Casoratese, Marnatese-Castronno, Robbio-Fagnano; sabato 26 Daverio-Venegono, Le Bocce Erba-Olimpia Voghera (ore 21); domenica 27 Cerro-Bernareggio, Verbano Luino-Settimo.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU