Basket C Silver oggi si apre il 13° turno del girone B.

Basket C Silver un quasi derby per Erba che vuole chiudere il 2019 in vetta

Si apre questa sera il 13° turno del campionato di basket C Silver che nel girone B offre ben quattro anticipi. Le Bocce Erba invece sarà di scena domani sera in casa alle ore 21 quando ospiterà il quasi derby contro la Mia Grone Lentate. Un appuntamento importante, l’ultimo del 2019, che la squadra di coach Mauro Tagliabue vuole onorare davanti al suo pubblico al meglio per festeggiare con il primato sotto l’albero.

Programma del 13° turno girone B

Oggi venerdì 20 dicembre Nova-Cerro, Robbio-Bernareggio, Fagnano-Verbano Luino, Venegono-Voghera; domani sabato 21 Le Bocce Erba-Mia Lentate (ore 21), Daverio-Sanmaurense; domenica 22 Marnatese-Settimo, Casoratese-Castronno.

La classifica del girone B

Le Bocce Erba, Aironi Robbio 18; Nova, Marnatese, Cerro, Settimo 16; Venegono 14; Castronno 12; Fagnano, Mia Lentate, Verbano Luino, Voghera 10; Daverio, Bernareggio, Sanmaurense Pavia 8; Casoratese 2.

