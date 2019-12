Basket C Silver dopo il 10° turno girone B

Basket C Silver Le Bocce ritornerà in campo sabato 7 in casa contro Daverio

Regna l’equilibrio nel girone B del campionato C Silver. Lo ha confermato anche il 10° turno che ha salutato il bel successo casalingo de Le Bocce Erba che domando Nova l’ha agganciata in vetta. Il team granata di coach Mauro Tagliabue tornerà in campo ancora in casa al PalaErba sabato 7 dicembre quando riceverà il Daverio (Ore 21).

Il tabellino di Le Bocce Erba – Nova Basket 2003 91 – 82

Parziali 17-19, 40-43, 65-57

Le Bocce Erba: Esposito, Spreafico 7, Smaniotto 18, Sironi, Rigamonti 17, Corti, Stillo, Caimi 4, Valsecchi 4, Malberti 21, Meroni 18, Bergna 2. All. Tagliabue

Nova Basket: DiGiulio 5, Marchesi 6, Carusi 10, Guala 4, Natta 20, De Leon, Spada ne, Casadei 8, Zandalasini 22, Rozza ne, Neri 5, Villa 2. All. Granata.

Il programma del 10° turno girone B

Venerdì 29 novembre Mia-Voghera 60-79, Castronno-Cerro 61-81; sabato 30 Verbano Luino-Bernareggio 90-68, Daverio-Robbio 91-62, Le Bocce Erba-Nova 91-82; domenica 1 dicembre Casoratese-Settimo 66-72, Marnate-Fagnano 86-56, Sanmaurense-Venegono rinviata.

La classifica del girone B

Nova, Aironi Robbio, Marnatese, Le Bocce Erba, Cerro, Settimo 14; Venegono 12; Fagnano 10; Castronno, Mia Lentate, Daverio, Verbano Luino 8; Bernareggio, Voghera 6; Sanmaurense Pavia, 4; Casoratese 2.

Il programma dell’11° turno girone B

Venerdì 6 dicembre Robbio-Ma, Nova-Sanmaurense, Bernareggio-Marnatese, Virtus Fagnano-Settimo, Venegono-Castronno; sabato 7 Voghera-Verbano Luino, Le Bocce Erba-Daverio (ore 21); domenica 8 Casoratese-Cerro Maggiore.

