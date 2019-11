Basket C Silver dopo l’8° turno girone B.

Basket C Silver Le Bocce cede 6090-59 e venerdì 2 torna in campo a Fagnano Olona

L’8° turno d’andata del campionato di basket C Silver non si è rivelato fortunato per Le Bocce Erba che è stata battuta di misura a Settimo che così l’ha agganciata a quota 10. Il team di coach Mauro Tagliabue dopo una gara molto equilibrata si è dovuta arrendere di un solo punto per 60-59 e tornerà in campo già venerdì 22 ancora in trasferta ospite della Virtus Fagnano.

Il tabellino di Settimo Basket – Le Bocce Erba 60 – 59

Parziali 11-11, 27-24, 44-43

Settimo Basket: Marangoni 4, Seregni, Tonella 12, Cogliati 4, Acerni 13, Gremmo, Ronca 5, Grassi 4, Basani, Caselli, Sorrentino 6, Rondena 18. All. Antonini

Le Bocce Erba : Sirtori ne, Esposito, Soreafico 8, Smaniotto 25, Sironi, Dominioni 6, Corti 3, Stillo, Caimi 2, Meroni 5, Valsecchi 4, Bergna 6. All. Tagliabue

Il cartellone del 8° turno del girone B

Venerdì 15 novembre Voghera-Cerro 59-51, Nova-Daverio 76-62, Sanmaurense-Verbano Luino il 27/11, Castronno-Bernareggio 65-44, Mia-Venegono 70-78; sabato 16 Marnatese-Robbio 88-81; domenica 17 Settimo-Erba 60-59, Casoratese-Fagnano 60-68.

La classifica del girone B

Nova 14; Aironi Robbio Marnatese, 12; Le Bocce Erba, Cerro, Venegono, Settimo, Fagnano 10; Castronno 8; Mia Lentate, Bernareggio 6; Sanmaurense Pavia, Daverio, Verbano 4; Casoratese, Voghera 2.

Il programma del 9° turno girone B

Venerdì 22 novembre Robbio-Nova, Bernareggio-Mia, Fagnano Olona-Erba (ore 21.30), Venegono-Marnatese; sabato 23 Settimo-Voghera, Verbano-Casoratese, Daverio-Castronno; domenica 24 Cerro-Sanmaurense.

