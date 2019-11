Basket C Silver dopo il 7° turno girone B.

Basket C Silver prima sconfitta stagionale casalinga per Le Bocce che perde la vetta

Il 7° turno d’andata del campionato di basket C Silver si è rivelato amarissimo per Le Bocce Erba che ha perso l’imbattibilità casalinga e anche la vetta del girone B. La squadra di coach Mauro Tagliabue è stata sconfitta a domicilio dalla Marnatese che si è dimostrata più in palla come ha ammesso il tecnico erbese: “Loro sono stati più bravi di noi – commenta così Coach Mauro – hanno messo a frutto talento, esperienza e fisico e noi non siamo stati complessivamente in grado di contrastarli, indipendentemente dagli acuti di alcuni, come squadra. Quindi merito a Marnate e a noi non resta che imparare anche dalle sconfitte e metterci ancor più impegno per migliorare soprattutto nella continuità”. Le Bocce tornerà in campo domenica 17 ospite del Settimo (ore 18.30).

IL tabellino di Erba – US Marnatese Basket 66 – 80

Erba : Esposito, Spreafico 3, Sironi 2, Rigamonti A. 21, Dominioni 2, Corti, Stillo 2, Caimi 6, Meroni 5, Valsecchi 6, Malberti 17, Bergna 2. All. Tagliabue

Marnatese Basket : Parietti 10, Tiengo 0, Croci 14, Arui 15, Ferro ne, Vivarelli ne, Cattaneo 19, Meraviglia 3, Pariani 16, Roppo 3, Landoni ne, Martinoli ne. All. Viola

Risultati del 7° turno del girone B

Bernareggio-Settimo 76-70, Robbio-Casoratese 93-60, Sanmaurense-Voghera rinviata, Venegono-Nova 74-83, Erba-Marnatese 66-80, Verbano Luino-Castronno 72-67, Daverio-Fagnano 0-20, Cerro-Mia Lentate 89-57.

La classifica del girone B

Aironi Robbio, Nova 12; Le Bocce Erba, Marnatese, Cerro 10; Venegono, Settimo, Fagnano 8; Castronno, Mia Lentate, Bernareggio 6; Sanmaurense Pavia, Daverio, Verbano 4; Casoratese 2; Voghera 0.

Il cartellone del 8° turno del girone B

Venerdì 15 novembre Voghera-Cerro, Nova-Daverio, Sanmaurense-Verbano Luino, Castronno-Bernareggio, Mia-Venegono; sabato 16 Marnatese-Robbio; domenica 17 Settimo-Erba (ore 18.30), Casoratese-Fagnano.

