Basket C Silver per Le Bocce la prima di due trasferte che precederanno la sfida con Robbio

Obiettivo ripartire subito per Le Bocce Erba attesa già domani sera da 17° turno del campionato di basket C Silver. Il team di coach Mauro Tagliabue deve rialzarsi dopo la caduta subita settimana scorsa nel testacoda contro il fanalino Casoratese. L’avversario di domani però sarà di quelli tosti proprio quel Venegono che già al’andata sbancò il PalaErba. Sarà questa la prima di due trasferte di fila che precederanno l’atteso big match per il primato in programma l’8 febbraio a Erba contro il Robbio.

Programma del 16° turno girone B

Domani venerdì 24 gennaio Nova-Bernareggio, Robbio-Verbano Luino, Fagnano-Mia, Venegono-Le Bocce Erba (ore 21.15); sabato 24 Daverio-Cerro, Voghera-Castronno; domenica 26 Settimo-Sanmaurense, Casoratese-Marnatese.

La classifica del girone B

Le Bocce Erba, Aironi Robbio, Cerro 24; Marnatese 22; Nova 20; Venegono 18; Settimo, Castronno, Mia Lentate 16; Fagnano 14; Verbano Luino, Voghera, Verbano Luino, Sanmaurense Pavia, Daverio 12; Bernareggio 8; Casoratese 6.

