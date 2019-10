Basket C Silver al via oggi il 3° turno del girone B

Basket C Silver Le Bocce ospiterà la Sanmaurense Pavia per tornare al successo

Prende il via già oggi il 3° turno del campionato di Basket C Silver. Le Bocce Erba però scenderà in campo domani sera ancora in casa contro la Sanmaurense Pavia per provare a riscattare l’ultima sconfitta interna contro Venegono. Un’occasione importante per il team di coach Mauro Tagliabue che non vuole fallire il secondo impegno casalingo davanti ai suoi tifosi.

Il cartellone del 3° turno girone B

Oggi venerdì 11 ottobre Nova-Verbano, Castronno-Mia Lentate, Fagnano-Voghera, Venegono-Robbio; domani sabato 12 Casoratese-Bernareggio, Daverio-Settimo, Le Bocce Erba-Sanmaurense Pavia (ore 21); domenica 13 Cerro-Marnatese.

Classifica Girone B

Robbio, Venegono, Mia Lentate, Marnatese, Castronno 4; Le Bocce Erba, Nova, Cerro, Settimo, Fagnano, Bernareggio 2; Voghera, Casoratese, Sanmaurense Pavia, Daverio, Verbano Luino 0.

