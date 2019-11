Basket C Silver verso il 7° turno andata del girone B

Basket C Silver per Le Bocce un buon test per tenere la vetta

Il 7° turno d’andata del campionato di basket C Silver riserva un impegno delicato alla capolista Le Bocce Erba. Domani sera infatti alle ore 21 al PalaErba il team diretto da coach Mauro Tagliabue inseguirà la sua sesta vittoria stagionale ospitando un avversario scomodo quale la Marnatese. “Avversario forte e pericoloso – avverte coach Tagliabue alla vigilia – che ha giocatori di livello. Sarà per noi una sfida bella e probante per provare a rimanere in vetta alla classifica”

Il cartellone del 7° turno del girone B

Venerdì 8 novembre Bernareggio-Settimo, Robbio-Casoratese, Sanmaurense-Voghera, Venegono-Nova; sabato 9 Erba-Marnatese (ore 21), Verbano Luino-Castronno, Daverio-Fagnano; domenica 10 Cerro-Mia Lentate.

La classifica del girone B

Aironi Robbio, Le Bocce Erba, Nova 10; Marnatese, Venegono, Settimo 8; Cerro, Castronno, Mia Lentate, Bernareggio, Fagnano 6; Sanmaurense Pavia, Daverio 4; Casoratese, Verbano Luino 2; Voghera 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU