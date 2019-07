Basket C Silver diramati i gironi 2019/20.

Basket C Silver Le Bocce sarà l’unica portacolori del movimento lariano

Il comitato Fip della Lombardia ha reso noto la composizione dei tre gironi del campionato di Basket C Silver per la stagione 2019/20. L’unica squadra nostrana presente sarà Le Bocce Erba retrocessa dall’ultima C Gold che guidata dal neo tecnico Mauro Tagliabue è stata inserita nel girone B. A breve la composizione dei calendari.

Girone: Girone B

G.S:Casoratese – CASORATE SEMPIONE (VARESE)

A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE – CERRO MAGGIORE (MILANO)

A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA – VOGHERA (PAVIA)

VIRTUS OLONA ASD – FAGNANO OLONA (VARESE)

SETTIMO BASKET A.S.D. – SETTIMO MILANESE (MILANO)

A.S.D. BASKET VENEGONO – VENEGONO SUPERIORE (VARESE)

CASA DELLA GIOVENTU’ A.S.D. – ERBA (COMO)

U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. – MARNATE (VARESE)

PALL. BERNAREGGIO 99 – BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)

ASD AIRONI PALL. ROBBIO – ROBBIO (PAVIA)

G.S. PALL. CASTRONNO A.S.D. – CASTRONNO (VARESE)

U.S.D.BASKET SANMAURENSE PAVIA – PAVIA (PAVIA)

DAVERIO RAMS – DAVERIO (VARESE)

PALL. VERBANO LUINO A.S.D. – LUINO (VARESE)

A.D. NUOVO BASKET GROANE 2005 – LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)

A.DIL. NOVA BASKET 2003 – CAVA MANARA (PAVIA)

Girone: Girone A

VIRTUS PALL. GORLE A.S.D. – GORLE (BERGAMO)

A.D. SERIANA BK 75 – NEMBRO (BERGAMO)

JUNIOR BASKET CURTATONE ASD – CURTATONE (MANTOVA)

BOTTANUCO BASKET A.S.DIL. – BOTTANUCO (BERGAMO)

PBA BASKET LIONS DEL CHIESE – ASOLA (MANTOVA)

ASS. POL. DIL. SAN PIO X – MANTOVA (MANTOVA)

CRAL DALMINE a.s.d. – DALMINE (BERGAMO)

A.S.D. PALL. QUISTELLO 1996 – QUISTELLO (MANTOVA)

A.S. BASKET OME 01 – OME (BRESCIA)

OSPITALETTO BASKET ASD – OSPITALETTO (BRESCIA)

ASD MANERBIO BASKET – MANERBIO (BRESCIA)

A.S.DIL. BLU OROBICA – BERGAMO (BERGAMO)

A.S.D. VIRTUS BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)

A.S.D. VIADANA BASKET – VIADANA (MANTOVA)

A.S.D. G.S. S A S PELLICO – VEROLANUOVA (BRESCIA)

A.DIL. BASKET CASALMAGGIORE – CASALMAGGIORE (CREMONA)

Girone: Girone C

ROBUR ET FIDES ASD – SOMAGLIA (LODI)

POL. DIL. MANDELLO LARIO – MANDELLO DEL LARIO (LECCO)

POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

A.S.DIL. BASKET P.O.S.A.L. – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

POL.DIL. LA TORRE BASKET – TORRE BOLDONE (BERGAMO)

A.S.DIL. MORBEGNO 70 – MORBEGNO (SONDRIO)

ASS. DIL. EBRO BASKET – MILANO (MILANO)

A.S.D. BASKETOWN MILANO – MILANO (MILANO)

ASD C.S.C. BK CUSANO MILANINO – CUSANO MILANINO (MILANO)

ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. – VIMERCATE (MONZA BRIANZA)

POL. VAREDO A.S.D. – VAREDO (MONZA BRIANZA)

A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA – VILLASANTA (MONZA BRIANZA)

G.S. O.SA.L. NOVATE A.S.D. – NOVATE MILANESE (MILANO)

A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE – GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

AGRATE CANARINS – AGRATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)

NUOVA ARGENTIA PALLAC. A.S.D. – GORGONZOLA (MILANO)

