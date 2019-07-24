Basket C Silver diramati i gironi 2019/20.
Basket C Silver Le Bocce sarà l’unica portacolori del movimento lariano
Il comitato Fip della Lombardia ha reso noto la composizione dei tre gironi del campionato di Basket C Silver per la stagione 2019/20. L’unica squadra nostrana presente sarà Le Bocce Erba retrocessa dall’ultima C Gold che guidata dal neo tecnico Mauro Tagliabue è stata inserita nel girone B. A breve la composizione dei calendari.
Girone: Girone B
G.S:Casoratese – CASORATE SEMPIONE (VARESE)
A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE – CERRO MAGGIORE (MILANO)
A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA – VOGHERA (PAVIA)
VIRTUS OLONA ASD – FAGNANO OLONA (VARESE)
SETTIMO BASKET A.S.D. – SETTIMO MILANESE (MILANO)
A.S.D. BASKET VENEGONO – VENEGONO SUPERIORE (VARESE)
CASA DELLA GIOVENTU’ A.S.D. – ERBA (COMO)
U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. – MARNATE (VARESE)
PALL. BERNAREGGIO 99 – BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)
ASD AIRONI PALL. ROBBIO – ROBBIO (PAVIA)
G.S. PALL. CASTRONNO A.S.D. – CASTRONNO (VARESE)
U.S.D.BASKET SANMAURENSE PAVIA – PAVIA (PAVIA)
DAVERIO RAMS – DAVERIO (VARESE)
PALL. VERBANO LUINO A.S.D. – LUINO (VARESE)
A.D. NUOVO BASKET GROANE 2005 – LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)
A.DIL. NOVA BASKET 2003 – CAVA MANARA (PAVIA)
Girone: Girone A
VIRTUS PALL. GORLE A.S.D. – GORLE (BERGAMO)
A.D. SERIANA BK 75 – NEMBRO (BERGAMO)
JUNIOR BASKET CURTATONE ASD – CURTATONE (MANTOVA)
BOTTANUCO BASKET A.S.DIL. – BOTTANUCO (BERGAMO)
PBA BASKET LIONS DEL CHIESE – ASOLA (MANTOVA)
ASS. POL. DIL. SAN PIO X – MANTOVA (MANTOVA)
CRAL DALMINE a.s.d. – DALMINE (BERGAMO)
A.S.D. PALL. QUISTELLO 1996 – QUISTELLO (MANTOVA)
A.S. BASKET OME 01 – OME (BRESCIA)
OSPITALETTO BASKET ASD – OSPITALETTO (BRESCIA)
ASD MANERBIO BASKET – MANERBIO (BRESCIA)
A.S.DIL. BLU OROBICA – BERGAMO (BERGAMO)
A.S.D. VIRTUS BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)
A.S.D. VIADANA BASKET – VIADANA (MANTOVA)
A.S.D. G.S. S A S PELLICO – VEROLANUOVA (BRESCIA)
A.DIL. BASKET CASALMAGGIORE – CASALMAGGIORE (CREMONA)
Girone: Girone C
ROBUR ET FIDES ASD – SOMAGLIA (LODI)
POL. DIL. MANDELLO LARIO – MANDELLO DEL LARIO (LECCO)
POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
A.S.DIL. BASKET P.O.S.A.L. – SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
POL.DIL. LA TORRE BASKET – TORRE BOLDONE (BERGAMO)
A.S.DIL. MORBEGNO 70 – MORBEGNO (SONDRIO)
ASS. DIL. EBRO BASKET – MILANO (MILANO)
A.S.D. BASKETOWN MILANO – MILANO (MILANO)
ASD C.S.C. BK CUSANO MILANINO – CUSANO MILANINO (MILANO)
ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. – VIMERCATE (MONZA BRIANZA)
POL. VAREDO A.S.D. – VAREDO (MONZA BRIANZA)
A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA – VILLASANTA (MONZA BRIANZA)
G.S. O.SA.L. NOVATE A.S.D. – NOVATE MILANESE (MILANO)
A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE – GARBAGNATE MILANESE (MILANO)
AGRATE CANARINS – AGRATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
NUOVA ARGENTIA PALLAC. A.S.D. – GORGONZOLA (MILANO)
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