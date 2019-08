Basket C Silver definito il calendario 2019/20 del girone B.

Basket C Silver Le Bocce di coach Mauro Tagliabue debutta in casa il 5 ottobre con Venegono

Uscito il calendario di Basket C Silver con Le Bocce Erba come unica squadra lariana al via. Il team di coach Mauro Tagliabue esordirà a Casorate domenica 29 settembre per debuttare sabato 5 ottobre in casa con Venegono. La regular season chiuderà venerdì 24 aprile.

La prima giornata completa d’andata girone B

AIRONI ROBBIO – PALL. CERRO MAGGIORE

NUOVA OLYMPIA VOGHERA – BERNAREGGIO 99

NOVA BASKET 2003 – NUOVO BASKET GROANE

CASORATESE – CASA DELLA GIOVENTU’

DAVERIO RAMS – U.S. MARNATESE

SETTIMO BASKET – PALL. CASTRONNO

VIRTUS OLONA – SANMAURENSE

BASKET VENEGONO – VERBANO LUINO

Il cammino di Erba 2019/20

1° turno Casoratese-Erba andata 29/9 ritorno 18/1

2° turno Erba-Venegono andata 5/10 ritorno 24/1

3° turno Erba-Sanmaurense andata 12/10 ritorno 2/2

4° turno Robbio-Erba andata 18/10 ritorno 8/2

5° turno Erba-Voghera andata 26/10 ritorno 16/2

6° turno Castronno-Erba andata 1/11 ritorno 22/2

7° turno Erba_Marnatese andata 9/11 ritorno 28/2

8° turno Settimo-Erba andata 17/11 ritorno 7/3

9° turno Virtus Olona-Erba andata 22/11 ritorno 14/3

10° turno Erba-Nova andata 30/11 ritorno 20/3

11° turno Erba-Daverio andata 7/12 ritorno 28/3

12° turno Cerro Maggiore-Erba andata 15/12 ritorno 4/4

13° turno Erba-Groane Lentate andata 21/12 ritorno 8/4

14° turno Verbano Luino-Erba andata 4/1 ritorno 18/4

15° turno Erba-Bernareggio andata 11/1 ritorno 24/4

Il girone B di C Silver

025663 G.S. CASORATESE – CASORATE SEMPIONE (VARESE)

052115 A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE – CERRO MAGGIORE (MILANO)

051223 A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA – VOGHERA (PAVIA)

001099 VIRTUS OLONA ASD – FAGNANO OLONA (VARESE)

046273 SETTIMO BASKET A.S.D. – SETTIMO MILANESE (MILANO)

000467 A.S.D. BASKET VENEGONO – VENEGONO SUPERIORE (VARESE)

007661 CASA DELLA GIOVENTU’ A.S.D. – ERBA (COMO)

004551 U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. – MARNATE (VARESE)

044480 PALL. BERNAREGGIO 99 – BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)

046286 ASD AIRONI PALL. ROBBIO – ROBBIO (PAVIA)

002601 G.S. PALL. CASTRONNO A.S.D. – CASTRONNO (VARESE)

006279 U.S.D.BASKET SANMAURENSE PAVIA – PAVIA (PAVIA)

010542 DAVERIO RAMS – DAVERIO (VARESE)

025656 PALL. VERBANO LUINO A.S.D. – LUINO (VARESE)

018039 A.D. NUOVO BASKET GROANE 2005 – LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)

050203 A.DIL. NOVA BASKET 2003 – CAVA MANARA (PAVIA)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU