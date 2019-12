Basket C Silver si apre oggi il 12° turno del girone B

Basket C Silver Sfida ad alta quota per Le Bocce a Cerro Maggiore

Si apre questa sera il 12° turno d’andata del campionato di basket C Silver che però vivrà nel girone B il suo match clou in posticipo. Domenica 15 infatti Le Bocce Erba sarà protagonista del big match ad alta quota ospite sul campo della pariclassifica Cerro Maggiore (ore 189). In palio il primato del girone per la squadra allenata da coach mauro tagliabue che arriva da un buon momento.

Programma del 12° turno girone B

Oggi venerdì 13 dicembre Voghera-Nova, Mia-Marnatese, Castronno-Fagnano, Bernareggio-Venegono; sabato 14 Verbano Luino-Daverio; domenica 15 Settimo-Robbio, Sanmaurense-Casoratese, Cerro Maggiore-Le Bocce Erba (ore 18).

La classifica del girone B

Nova, Aironi Robbio, Marnatese, Le Bocce Erba, Cerro, Settimo 16; Venegono 12; Fagnano, Castronno 10; Mia Lentate, Daverio, Verbano Luino, Voghera 8; Bernareggio, 6; Sanmaurense Pavia 4; Casoratese 2.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU