Basket C Silver dopo il 13° turno girone B.

Basket C Silver grande successo casalingo de Le Bocce che brinda con il primato

Prepara fuochi d’artificio e spumante Le Bocce Erba perchè può brindare all’anno nuovo chiudendo alla grande il 2019 nel campionato di basket C Silver. Nel 13° turno prenatalizio infatti la squadra erbese ha vinto in casa contro la Mia Lentate mantenendo la vetta del girone B. Ora la squadra di coach Mauro Tagliabue tornerà in campo dopo le feste natalizie domenica 5 gennaio ospite del Verbano Luino.

Il tabellino di

Le Bocce Erba – Mia Basket Groane Lentate 87 – 67

Parziali 20-24, 42-42, 67-55

Le Bocce Erba: Esposito, Spreafico 10, Smaniotto 15, Sironi, Rigamonti 7, Dominioni, Corti 7, Stillo 4, Meroni 12, Valsecchi 10, Malberti 19, Bergna 3. All. Tagliabue

Mia Lentate: Bianchi 10, Ukaegbu 4, Castelli 2, Pagani 4, Marinoni, Casadio 3, Aledjou 4, Sampietro 14, Galli 12, Galasso 14, Mazzola. All. Bocciarelli

Programma del 13° turno girone B

Venerdì 20 dicembre Nova-Cerro 73-86, Robbio-Bernareggio 113-78, Fagnano-Verbano Luino 62-50, Venegono-Voghera 90-81; sabato 21 Le Bocce Erba-Mia Lentate 87-67, Daverio-Sanmaurense 62-82; domenica 22 Marnatese-Settimo 66-65, Casoratese-Castronno 52-57.

La classifica del girone B

Le Bocce Erba, Aironi Robbio 20; Marnatese, Cerro 18; Nova, Settimo, Venegono 16; Castronno 14; Fagnano 12; Mia Lentate, Verbano Luino, Voghera, Venegono, Sanmaurense Pavia 10; Daverio, Bernareggio 8; Casoratese 2.

Programma del 14° turno girone B

Il 3 gennaio Bernareggio-Fagnano; il 4/1 Voghera-Davero; il 5/1 Settimo-Nova, Verbano Luino-Le Bocce Erba (ore 18), Sanmaurense-Marnatese, Cerro-Venegono; 6/1 Mia Lentate-Casoratese, Castronno-Robbio.

