Basket C Silver dopo 1° turno andata girone B.

Basket C Silver colpo corsaro di Erba sul campo della Casoratese

Buona la prima nel campionato di basket C Silver per Le Bocce Erba che ieri ha sbancato il campo della Casoratese per 59-65 spuntandola nell’ultimo quarto dopo una gara equilibrata. Su tutti le prove di Rigamonti e Meroni. Sabato prossimo esordio casalingo al PalaErba contro lo Scoiattolo Venegono.

Il tabellino di GS Casoratese – Casa Gioventù Erba 59 – 65

Parziali 28-20, 40-35, 45-46

GS Casoratese : Riva, Bolzonella 4, Lo Biondo 21, Bamba Be 3, Memelli, Corti, Marotto 9, Colnago 6, Al Ruberai, Occhetta 2, Tomasini 14, Dal Ben. All. Viceconti

Casa Gioventù Erba :Spreafico, Smaniotto 10, Meroni 15, Valsecchi 6, Rigamonti 25, Bergna 2, Corti 2, Sironi n.e., Dominioni, Caimi, Stillo 5, Sirtori n. e. All. Tagliabue

I risultati del 1° turno d’andata

Robbio-Cerro 76-53, Nova-Mia Lentate 68-77, Venegono-Verbano 84-59; sabato 28 Daverio-Marnatese 66-76; domenica 29 Casoratese-Le Bocce 59-65, Settimo-Castronno 60-65, Virtus Olona-Sanmaurense 63-60, Voghera-Bernareggio 54-55.

Il cartellone del 2° turno d’andata

Venerdì 4 ottobre: Bernareggio-Nova, Sanmaurense-Settimo, Castronno-Voghera, Mia Lentate-Virtus Olona; sabato 5 Vergano-Robbio, Marnatese-Casoratese, Le Bocce Erba Lo Scoiattolo Venegono (ore 21); domenica 6 Cerro-Daverio.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU