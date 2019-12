Basket C Silver dopo l’11° turno girone B

Basket C Silver al comando oltre Erba anche altre cinque squadre

Regna il grande equilibrio al vertice del girone B del campionato di Basket C Silver. In vetta ben sei squadre tra cui Le Bocce Erba che ha battuto i Rams Daverio e domenica prossima tornerà in campo nel big match del 12° turno ospite della pariclassifica Cerro Maggiore.

Il tabellino di

Erba – Rams Daverio 78 – 68

Parziali 27-16, 35-26, 56-47

Erba : Sirtori, Spreafico, Smaniotto 11, Sironi, Rigamonti 17, Dominioni, Corti, Caimi 2, Meroni 11, Valsecchi 11, Malberti 24, Bergna 2, All. Tagliabue

Rams Daverio : Zecchillo 11, Pizzamiglio 8, Fiamberti 7, Stefano Caccianiga 12, Arione 6, Davide Caccianiga 8, Scaltritti 2, Torricelli 2, Santagostino 3, Cattalani 7, Pelucchi 2. All. Sterzi.

Risultati dell’11° turno girone B

Robbio-Mia Lentate 70-68, Nova-Sanmaurense 88-58, Bernareggio-Marnatese 64-86, Virtus Fagnano-Settimo 62-65, Venegono-Castronno 79-81, Voghera-Verbano Luino 54-45, Le Bocce Erba-Daverio 78-68, Casoratese-Cerro Maggiore 48-82.

La classifica del girone B

Nova, Aironi Robbio, Marnatese, Le Bocce Erba, Cerro, Settimo 16; Venegono 12; Fagnano, Castronno 10; Mia Lentate, Daverio, Verbano Luino, Voghera 8; Bernareggio, 6; Sanmaurense Pavia 4; Casoratese 2.

Programma del 12° turno girone B

Venerdì 13 dicembre Voghera-Nova, Mia-Marnatese, Castronno-Fagnano, Bernareggio-Venegono; sabato 14 Verbano Luino-Daverio; domenica 15 Settimo-Robbio, Sanmaurense-Casoratese, Cerro Maggiore-Le Bocce Erba (ore 18).

