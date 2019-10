Basket C Silver dopo il 5° turno del girone B.

Basket C Silver Erba già in campo domani sera a Castronno

Il tempo di archiviare il bel successo casalingo contro il fanalino Voghera ed ecco che Le Bocce Erba domani sera tornerà in campo per il 6° turno del campionato di basket C Silver ospite del Castronno per cercare di allungare la striscia positiva e rimanere in vetta al girone B

Il tabellino di Erba-Nuova Olympia Voghera 67-50 (18-14, 28-27, 47-39. Erba: Spreafico, Smaniotto 16, Sironi 2, Rigamonti 10, Dominioni, Corti 4, Stillo 2, Caimi 2, Meroni 6, Valsecchi 2, Malberti 21, Bergna 2. All. Tagliabue.

Voghera: Seck 22, Valle 10, Oriti 7, Ciadini 2, Cremaschi 4, Barbieri 1, Dolcino 2, Cartasegna 2. All. Olivieri).

Gli altri risultati del 5° turno

Mia-Sanmaurense 48-55, Nova-Casoratese 70-61, Marnatese-Castronno 70-62, Robbio-Fagnano 86-77, Daverio-Venegono78-84, Cerro-Bernareggio 79-86, Verbano Luino-Settimo 64-63.

La classifica del girone B

Aironi Robbio, Le Bocce Erba, Nova Marnatese, Venegono 8; Cerro, Settimo, Castronno 6; Fagnano, Mia Lentate, Bernareggio, Sanmaurense Pavia 4; Daverio, Casoratese, Verbano Luino 2; Voghera 0

Il cartellone del 6° turno del girone B

Domani venerdì 1 novembre Mia-Verbano, Bernareggio-Sanmaurense, Nova-Marnatese, Fagnano-Venegono, Castronno-Le Bocce Erba (ore 21.15); sabato 2 Voghera-Robbio; domenica 3 Settimo-Cerro, Casoratese-Daverio.