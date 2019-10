Basket C Silver verso il 4° turno d’andata nel girone B.

Basket C Silver Erba renderà vista all’ancora imbattuta Aironi Robbio

Vigilia atipica per Le Bocce Erba che già domani sera tornerà in campo per aprire il 4° turno del campionato di Basket C Silver. Un anticipo importante e delicato per i granata diretti da coach Mauro Tagliabue che renderanno visita agli Aironi Robbio ancora imbattuti. Anche Le Bocce però arriva alla sfida sulla scia di un importante quanto sofferto successo l’ultimo ottenuto al Palaerba contro la sSanmaurense Pavia. “Una vittoria preziosa e sofferta – dice coach Tagliabue. Sappiamo che dobbiamo migliorare ancora molto ma soprattutto restare più lucidi nei momenti delicati della gara”. Un mantra che sarà fondamentale anche domani sera contro il Robbio se capitan Marco Spreafico e compagni vorranno fare bottino pieno. Missione non impossibile visto il grande rientro in campo del bomber Mattia Malberti che già nel match scorso è stato decisivo sfiorando il trentello.

Il programma del 4° turno girone B

Venerdì 18 Bernareggio-Daverio, Fagnano-Nova, Venegono-Casoratese, Robbio-Erba (ore 21.15); sabato 19 Verbano Luino-Cerro, Voghera-Marnatese; domenica 20 Sanmaurense Pava-Castronno.

Classifica Girone B

Aironi Robbio, Castronno 6; Le Bocce Erba, Nova, Cerro, Settimo, Fagnano, Venegono,Mia Lentate 4; Casoratese, Bernareggio 2; Sanmaurense Pavia, Daverio, Verbano Luino, Voghera 0.

