Basket C Silver chiusa l’andata nel girone B.

Basket C Silver Erba batte Bernareggio e vira a quota 24

Missione compiuta da Le Bocce Erba nell’ultimo turno d’andata del girone B del campionato di basket C Silver. Il team di coach Mauro Tagliabue battendo in casa Bernareggio ha virato a quota 24 punti vincendo la volata d’inverno con Aironi Robbio grazie al successo nello scontro diretto per 71-70. Erba che tornerà in campo sabato prossimo ancora in casa quando aprirà il ritorno nel testacoda contro la Casoratese già battuta all’andata per 65-59.

Il tabellino di

Erba – Pall. Bernareggio 78 – 70

Parziali 16-14, 37-31, 61-51

Erba : Sirtori, Esposito, Spreafico 7, Smaniotto 17, Rigamonti 16, Dominioni, Corti G. 6, Stillo 2, Caimi 7, Meroni 1, Valsecchi 19, Bergna 3. All. Tagliabue

Pall. Bernareggio : Milesi 4, Radchenko 9, Marra 5, Trassini 8, Pirotta G. 4, Giorgetti 5, Iacovone 2, Marelli 3, Dalla valle, Pirola 4, Sada 3, Resmini 23. All. Saputo

Programma del 15° turno girone B

Fagnano-Cerro 59-81, Nova-Castronno 82-76, Robbio-Sanmaurense 102-60, Venegono-Settimo 76-66; Daverio-Mia 71-80, Marnatese-Verbano Luino 62-55, Erba-Bernareggio 78-70, Castronno-Voghera 80-59.

La classifica del girone B

Le Bocce Erba, Aironi Robbio 24; Marnatese, Cerro 22; Nova 120; Venegono 18; Settimo 16; Castronno, Fagnano, Mia Lentate 14; Verbano Luino, Voghera, Venegono, Sanmaurense Pavia, Daverio 10; Bernareggio 8; Casoratese 4.

Programma del 16° turno girone B

Venerdì 17 gennaio Bernareggio-Voghera, Mia-Nova, Castronno-Settimo; sabato 18 Erba-Casoratese (ore 21), Marnatese-Daverio, Verbano-Venegono; domenica 19 Cerro-Robbio, Sanmaurense-Fagnano.

