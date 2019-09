Basket C Silver parte stasera il campionato 2019/20.

Basket C Silver prima partita dei granata in trasferta contro la Casoratese

Parte questa sera il campionato 2019/20 di Basket C Silver che vede in campo una sola rappresentante nostrana nel girone B Le Bocce Erba. Il team erbese allenato quest’anno da Mauro Tagliabue dopo un buon precampionato debutta domenica 29 ospite della Casoratese (ore 18.30). ” Siamo carichi e pronti ad iniziare questa nuova stagione – dice coach Tagliabue – Non ci nascondiamo e senza pressioni vogliamo vivere con entusiasmo e consci della nostra forza. Stiamo bene e vogliamo fare bene, a cominciare già da domenica sul campo di una squadra non facile come Casorate. Siamo pronti”.

Il cartellone del 1° turno d’andata

Oggio venerdì 27 Robbio-Cerro, Nova-Mia Lentate, Venegono-Verbano; domani sabato 28 Daverio-Marnatese; domenica 29 Casoratese-Le Bocce (a Gallarate alle 18.30), Settimo-Castronno, Virtus Olona-Sanmaurense, Voghera-Bernareggio.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU