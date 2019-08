Basket C Silver al via la nuova stagione 2019/20.

Basket C Silver da lunedì 26 anche le giovanili granata in campo

Le vacanze sono finite per molte squadre nostrane come Le Bocce Erba che domani venerdì 23 agosto si raduna per aprire ufficialmente la preparazione in vista del campionato di basket C Silver 2019/20. Dopo la retrocessione della passata stagione si respira aria nuova in casa erbese a cominciare dalla guida tecnica affidata al gradito ritorno di coach Mauro Tagliabue. Il “Taglia” aveva infatti già allenato a Erba dal 2005 al 2009 e ora è pronto a vivere questa nuova esperienza: “Con grande entusiasmo e senza particolari pressioni – rivela il coach – Vogliamo fare una stagione al vertice e regalarci soddisfazioni ma senza assilli. Sono contento della squadra che abbiamo allestito dai confermati Spreafico, Meroni, Colombo, Ceppi, Valsecchi e Rigamonti ai volti nuovi di due giovani come il play Luca Dominioni e l’atletico Francesco Caimi. Senza dimenticare il ritorno di Simone Smaniotto e l’acquisto “pesante” dell’esperto Luca Bergna”. Le Bocce lavorerà tutti i giorni al PalaErba poi il 13 settembre salirà a Campodolcino per un breve ritiro e un’amichevole sabato 14 con Morbegno. Ricordiamo che Erba debutterà in campionato con la Casoratese domenica 29 settembre

Viavio in campo da lunedì 26 agosto

In casa Le Bocce Erba anche il suo settore giovanile sta per tornare in campo. Apripista della nuova stagione sportiva 2019/20 (gestita dai due responsabili tecnici del vivaio granata Filippo Cammarotta e la new entry Sergio Del Vecchio) saranno le squadre Under16 e Under18 che si raduneranno lunedì 26 agosto al PalaErba: al via gli U16 alle ore 18 e a seguire gli U18 alle ore 19.30. Lunedì 2 settembre toccherà alla squadra Under14 alle ore 18 e al team Under15 alle ore 19.30. Sabato 7 settembre al via la formazione U13 alle ore 11 di mattina.

