Basket C Silver, news importanti per Erba.

Nel prossimo weekend il team granata in ritiro a Campodolcino

Buone nuove in casa de Le Bocce Erba unica rappresentante del basket C Silver nostrano. La squadra di coach Mauro Tagliabue è stata infatti completata con due innesti preziosi. Innanzitutto Matteo Malberti ha detto sì al nuovo progetto e dopo un brutto infortunio lo scorso anno è pronto a dare il suo contributo di talento ed esperienza. Inoltre il roster è stato completato con la conferma del giovane play Vittorio Sirtori che, dopo la strepitosa stagione scorsa con gli Under 18, finalisti in quel di Milano, si aggrega alla prima squadra con grinta e voglia di fare.

La preseason de Le Bocce Erba

Ai nastri di partenza anche la preseason de Le Bocce che il 14-15 settembre salirà a Campodolcino per un miniritiro e amichevole con Morbegno. Quindi il weekend successivo del 21-22 settembre torneo internazionale amichevole il Pre-Season Challange, quadrangolare amichevole al PalaErba tra Le Bocce, il Civitz di Civate, Mandello e la squadra tedesca di Landshut.

