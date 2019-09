Basket C Silver nuovo test precampionato per Erba.

Basket C Silver nel weekend Torneo internazionale “Pre-Season Challange”

Continua la marcia di avvicinamento de Le Bocce Erba al debutto nel campionato di basket C Silver 2019-20 che avverrà domenica 29 settembre a Casorate. il team erbese allenato da coach Mauro Tagliabue dopo aver vinto a Campolcino la prima amichevole stagionale contro il Morbegno per 76-68 nelle ultime ore ha giocato anche un secondo test positivo a Cabiate, formazione di serie D. Una gara giocata su cinque quarti azzerati al termine di ogni 10′ che hanno visto la truppa Le Bocce subito molto concentrata e motivata. Primo quarto vinto 27-6, secondo 21-5, il terzo 28-12, il quarto 20-11 mentre l’ultimo aggiuntivo è stato a favore dei padroni di casa cabiatesi per 17-12. Nel complesso una buona sgambata per la squadra di coach Tagliabue che tornerà in campo nel weekend del 21-22 settembre in occasione del torneo internazionale amichevole il «Pre-Season Challange». Al quadrangolare che si svolgerà al PalaErba partecipano oltre a Le Bocce anche il Civitz Civate, il Mandello e la squadra tedesca di Landshut allenata dal tecnico canturino Paolo Maspero. Ecco il programma del Challenge: sabato 21 le semifinali ore 19 Mandello-Civatese, ore 21 Erba-Landshut. Domenica 22 le finali: ore 17 finale 3°-4° posto, ore 19 finale 1°-2° posto. A seguire le premiazioni. Per coach Tagliabue l’occasione per affinare schemi ed equilibri del gruppo. Dopo il torneo del PalaErba Le Bocce giocherà giovedì prossimo ancora un’amichevole ad Appiano Gentile, ultimo test prima del debutto in campionato.

