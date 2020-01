Basket C Silver dopo il 14° turno andata girone B.

Basket C Silver domenica 12 Erba al giro di boa casalingo contro Bernareggio

Le Bocce Erba riparte nel nuovo anno come aveva chiuso quello vecchio vincendo anche il 14° turno d’andata del campionato di basket C Silver. Il team di coach Mauro Tagliabue nel primo weekend del 2020 ha sbancato il campo del Verbano Luino conservando così la vetta del girone in codominio con Robbio. In evidenza un super Smaniotto ancora bomber con ben 33 punti. Le Bocce chiuderà l’andata in casa domenica 12 gennaio contro Bernareggio per provare a vincere il titolo d’inverno.

Il tabellino di

Verbano Luino – Le Bocce Erba 70 – 83

Parziali 21-21, 40-43, 56-65

Verbano Luino : Saredi 3, Bertani 2, Sabbadini 26, Pagano ne, Corazzon 9, Gubitta, Pehar 6, Vescovi 19, Zanzi 3, Vitella 2, Conti, Ciotti. All. Manetta

Erba : Esposito, Spreafico 4, Smaniotto 33, Sironi 3, Rigamonti 13, Dominioni 1, Corti 11, Stillo, Caimi 2, Meroni, Valsecchi 4, Bergna 12. All. Tagliabue

Programma del 14° turno girone B

Il 3 gennaio Bernareggio-Fagnano 66-72; il 4/1 Voghera-Daverio 73-81 ; il 5/1 Settimo-Nova 68-80, Verbano Luino-Le Bocce Erba 70-83, Sanmaurense-Marnatese 79-86, Cerro-Venegono 88-86; 6/1 Mia Lentate-Casoratese 65-53, Castronno-Robbio 79-87.

La classifica del girone B

Le Bocce Erba, Aironi Robbio 22; Marnatese, Cerro 20; Nova 18; Settimo, Venegono 16; Castronno, Fagnano 14; Mia Lentate 12; Verbano Luino, Voghera, Venegono, Sanmaurense Pavia, Daverio 10; Bernareggio 8; Casoratese 2.

Programma del 15° turno girone B

Venerdì 10 gennaio Fagnano-Cerro, Nova-Castronno, Robbio-Sanmaurense, Venegono-Settimo; sabato 11 Daverio-Mia, Marnatese-Verbano Luino; domenica 12 Erba-Bernareggio (ore 18), Castronno-Voghera.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU