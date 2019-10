Basket C Silver dopo il 3° turno del girone B.

Gara non facile ma Erba domina la Sanmaurense per 67-64

Torna al successo Le Bocce Erba nel 3° turno del campionato di C Silver. Il team di coach Mauro Tagliabue al termine di una gara molto combattuta ha la meglio in casa contro la Samnaurense Pavia trascinato da un ottimo Mattia Malberti al rientro e autore di ben 29 punti. Le Bocce già venerdì 18 sarà in campo ospite della capolista Robbio (ore 21.15).

Il tabellino di Le Bocce Erba – Sanmaurense Pavia 67 – 64

(22-18, 42-38, 55-51)

Erba : Sirtori ne, Spreafico, Smaniotto 7, Sironi, Rigamonti 8, Dominioni, Corti 5, Stillo 5, Meroni 7, Valsecchi 2, Malberti 29, Bergna 4. All. Tagliabue

Sanmaurense Pavia : Pagetti 2, Mazzocchi, Fossati 25, Carnevale 9, Bosetti 3, Orlandi 10, Famurewa 13, Alberici 1, Capella 4. Ne: Pianta, Zatti, Degiorgio. All. Beretta.

Risultati del 3° turno girone B

Nova-Verbano 68-53, Castronno-Mia Lentate 55-63, Fagnano-Voghera 72-66, Venegono-Robbio 79-85; Casoratese-Bernareggio 84-69, Daverio-Settimo 73-74, Le Bocce Erba-Sanmaurense Pavia 67-64, Cerro-Marnatese 88-74.

Classifica Girone B

Robbio, Castronno 6; Le Bocce Erba, Nova, Cerro, Settimo, Fagnano, Venegono,Mia Lentate 4; Casoratese, Bernareggio 2; Sanmaurense Pavia, Daverio, Verbano Luino, Voghera 0.

Il programma del 4° turno girone B

Venerdì 18 Bernareggio-Daverio, Fagnano-Nova, Venegono-Casoratese, Robbio-Erba (ore 21.15); sabato 19 Verbano Luino-Cerro, Voghera-Marnatese; domenica 20 Sanmaurense Pava-Castronno.

