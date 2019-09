Basket C Silver giocato nel weekend torneo internazionale a Erba

Basket C Silver in finalissima il team di coach Mauro Tagliabue ha battuto il Mandello

Nel weekend del 21-22 settembre si è svolto il 1° torneo internazionale amichevole Pre-Season Challange» che ha visto protagonista in qualità di squadra ospitante Le Bocce Erba in preparazione del campionato di Basket C Silver. Al quadrangolare che si è giocato al PalaErba oltre a Le Bocce hanno partecipato anche il Civitz Civate, il Mandello e la squadra tedesca di Landshut allenata dal tecnico canturino Paolo Maspero. Al termine della due giorni erbese Le Bocce profeta in patria visto che ha trionfato battendo in semifinale i teutonici del Landshut e in finalissima il Mandello mostrando buoni segnali in vista del debutto in campionato del prossimo fine settimana. Dopo il torneo del PalaErba Le Bocce giocherà giovedì prossimo ancora un’amichevole ad Appiano Gentile, ultimo test prima del debutto in campionato.

Risultati del 1° Pre season Challenge di Erba

Sabato 21 Semifinali

Mandello-Civatese 70-49

Le Bocce Erba – Landshut 73-45 (Le Bocce: Stillo 14 Rigamonti 13 Malberti 11 Meroni 3 Spreafico 6 Corti 4 Dominioni 2 Sirtori 2 Smaniotto 8 Caimi 6 Valsecchi 4).

Domenica 22

Finale 3°-4° posto

Landshut – Civate 61-46

Finale 1°-2° posto

Le Bocce Erba -Mandello 79-48 (Le Bocce: Smaniotto 16 Rigamonti 11 Valsecchi 13 Spreafico 4 Bergna 7 Dominioni 3 Stillo 6 Meroni 12 Sirtori 3 Corti 5)

Premiato MVP del Torneo: Rigamonti (Erba)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU